“Este Gobierno habla pura paja”: el congresista de Cambio Radical Jorge Méndez denunció la crisis económica que enfrenta San Andrés y las pocas acciones del Estado

Recordó en la plena del Congreso que desde el Pacto Histórico se tomaron acciones legales para detener la publicidad, pero no lograron su cometido, “porque es la realidad, lo reitero, este Gobierno es hablador de pura baja, me perdonan la expresión, pero es la realidad”.

Su molestia es porque, según él, el Gobierno Petro “no ha hecho sino burlarse día tras día de los isleños, llevamos más de seis meses denunciando la crisis económica y social que existe por la falta de vuelos aéreos al archipiélago, tras la salida de operaciones de Viva Air y Ultra. Ya sabía el gobierno lo que pasará y no tomaron medidas preventivas frente a eso”.

No obstante, “hoy, San Andrés solo tiene 12 vuelos de 34 que llegaban anteriormente. Estamos en crisis económica y social. Hace 15 días celebramos los isleños la Resolución 1668 del gobierno mentiroso de Gustavo Petro, donde anuncia las rutas sociales y dando cumplimiento a lo que se aprobó en el Congreso (...), pero, para sorpresa de todos, el día de ayer, martes 12 de septiembre, tuve reunión con el señor Óscar Zuluaga, quien me ha manifestado que Satena no tiene contemplado abrir ninguna ruta nueva al archipiélago, como lo establece la Resolución 1668″.