Este martes, Gustavo Petro liderará un consejo de ministros: los temas serán la seguridad ciudadana y los homicidios

La reunión estratégica se desarrollará en la Casa de Nariño.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 5:13 p. m.
El presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros el 27 de mayo.
Gustavo Petro liderará otro consejo de ministros.

De acuerdo con información que compartió la Oficina de Prensa de la Casa de Nariño, este martes 19 de agosto se llevará a cabo una nueva jornada del polémico consejo de ministros, el cual será liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

En el encuentro de alto nivel, en el que participarán todos los integrantes del gabinete, se abordarán varios temas, los cuales están relacionados con el orden público.

Contexto: Iván Cepeda envió derecho de petición a la canciller para que solicite a EE. UU. información sobre “investigaciones en su contra”

De acuerdo con la Casa de Nariño, se pondrá sobre la mesa la seguridad ciudadana con énfasis en los índices de homicidios.

Además, según el Gobierno nacional, se discutirán la política juvenil y los mecanismos de participación de ese sector.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
La Casa de Nariño, el 20 de julio.

Entre tanto, el viernes de la semana pasada, el mandatario colombiano encabezó otra sesión del controversial consejo de ministros, en la cual hizo mención sobre el caso de su exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, a quien le dieron la residencia en Nicaragua.

La polémica se desató en el país luego de que se conociera un documento en el que se demuestra que la Embajada de Colombia en Nicaragua hizo gestiones para que Carlos Ramón González lograra radicarse en ese país.

Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro en Boyacá.

En ese pasado consejo de ministros, expresó el presidente Gustavo Petro: “Nos enteramos por la prensa, toca confesarlo, la canciller también y la anterior canciller, también. No es cierto, el Gobierno nacional no pidió ninguna residencia de Carlos Ramón. Yo quise que preguntaran en Nicaragua cuál es la versión de ellos”.

La mención que realizó el jefe de Estado se dio luego de que León Fredy Muñoz, quien fue embajador de Colombia en Nicaragua, anotara: “En el marco de mis funciones como embajador, facilité la intermediación con las autoridades nicaragüenses para autorizar su ingreso al país, como se debe hacer con cualquier connacional”.

Documento que demuestra que Carlos Ramón González recibió la residencia en Nicaragua.
Documento que demuestra que Carlos Ramón González recibió la residencia en Nicaragua.

Posteriormente, Muñoz, quien ahora es congresista, expresó que no fue él quien elevó esa solicitud de un alojamiento permanente.

Carlos Ramón González afronta un proceso judicial en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por el cual la Fiscalía le imputó cargos y pidió que se dictara en su contra medida de aseguramiento, la cual fue proferida por un magistrado del Tribunal de Bogotá.

