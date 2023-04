“Este presidente no tiene el poder real, cuando lo toco saltan”: polémica declaración de Gustavo Petro

Una polémica declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre los alcances que tiene sus decisiones al frente de la Casa de Nariño, dejando entrever que el impacto de sus medidas podrían ser más profundas, situación que no ha podido materializar como ha querido.

La reflexión que hizo el jefe de Estado, fue en medio del dramático panorama que planteó para la reparación total de las víctimas del conflicto en el país, cuyo costo superaría los $300 billones, proceso que alertó tardaría más de 100 años en completarse.

En ese discurso, que duró más de 40 minutos, el presidente Petro fue directo en señalar que él como mandatario no tiene el poder real, admitiendo que cada vez que se ha acercado a tocarlo, algunos sectores “saltan”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Semana

“Tenemos que tener poder, tenemos que ganar como sociedad colombiana las decisiones que nos permitan cumplir estos temas que en mi opinión son mínimos, como indemnizar las víctimas de la violencia, cumplir un acuerdo de paz”, sostuvo Petro.

Palacio de Nariño. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Y agregó en su intervención en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia: “Pero que para lograrlo implica cambios fundamentales en su estructura social y económica, cambios en el poder real, este presidente no tiene el poder real, cuando lo toco saltan”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“Tiene que ser por acuerdo, ¿qué sería ‘la paz total’, así en este contexto?’ la ‘paz total’ tiene que ver con una dimensión que si la valoramos vale todavía mucho más, porque no son solo estos puntos sino que la violencia transformándose a través del tiempo hoy se construye sobre la base de economías ilegales”, indicó el mandatario colombiano.

“Al pueblo le falta movilizarse más”: Gustavo Petro insiste en que para que las reformas se aprueben, se necesita mayor apoyo por parte de la gente

Cabe recordar que durante una entrevista con La Pizarra, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse sobre las reformas que ha venido impulsando en su Gobierno, considerando que a la ciudadanía le ha faltado movilizarse para apoyarlas.

El presidente de la República Gustavo Petro salió al balcón de la Casa de Nariño para defender sus reformas. - Foto: Guillermo Torres /Semana

El mandatario se refirió sobre las tres principales reformas de su administración, las cuales ya fueron expuestas ante el Congreso de la República y se encuentran en debate. Estas son la laboral, pensional y de salud. En primer lugar, indicó que su bancada no cuenta con la mayoría en el órgano legislativo, lo cual implica que esta situación sea el primer obstáculo para las reformas.

Marchas a favor del presidente Petro. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Construir una coalición mayoritaria, en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras que ya no son tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional y a las mismas reformas que yo pretendo cambiar. Ellos las aprobaron antes, ahora les he solicitado cambiarlas. Eso genera ya una dinámica un poco de conservación”, señaló Petro en la entrevista.

Evento de radicación de la reforma a la salud - Foto: Esteban Vega

Sumado a ello, el mandatario afirmó que está alejado de las visiones radicales: “El radicalismo, en sí mismo, puede llevar a errores y ya uno metido en la tesis de la reforma, de ser reformista. En esa tensión, una reforma mantiene algunas cosas del pasado, que ojalá sean las mejores, y obviamente provoca una ruptura hacia el futuro”.

El presidente Gustavo Petro y su equipo de Gobierno. - Foto: Presidencia de la República

La perspectiva del mandatario no radica en abolir el capitalismo, sino que indicó que busca desarrollando sin la necesidad de tener un énfasis en la economía de mercado. “Esa ruptura tiene que ver, en todas las reformas que he presentado, con la superación del modelo neoliberal en relación a las reformas sociales. Es decir, quitar la preponderancia del mercado, no abolirlo; poner más la preponderancia del derecho del ciudadano y de la ciudadana”, sostuvo el presidente en la entrevista.

De la mano con esa afirmación, el mandatario señaló que uno de los inconvenientes de Colombia radica en que hay un capital acumulado en un sector específico, lo cual conlleva a la desigualdad en la distribución de recursos y en la acumulación de la tierra.

El proyecto de la reforma laboral fue radicado en el Congreso en un acto público en la Casa de Nariño. La iniciativa reivindica la actividad sindical. - Foto: guillermo torres-semana

“Sin el Estado, no serían ricos, y eso ha hecho que pongan el Estado a su servicio y lo vuelvan muy antidemocrático, le quiten el poder a la gente, la excluyan, y el régimen que sale de ahí es un régimen de profunda desigualdad social y de un raquitismo capitalismo enorme, incluso permitiendo que relaciones de poder premodernas aún tengan muchísima preponderancia, como lo que ocurre con la tierra, que es otra reforma en curso: es una tierra prácticamente en manos del feudalismo”, apuntó Petro al explicar la razón de por qué considera esta situación es negativa para el país.

Las reformas a la salud y la laboral fueron radicadas en sendos eventos en la Casa de Nariño. Mientras tanto, crecen las dudas alrededor de la política de paz total y la forma como se busca negociar con los grupos alzados en armas. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA-semana

Retomando el tema de las reformas, Petro señaló que considera que hay una falta de movilización ciudadana en pro de los proyectos de ley. El presidente siente que hace falta más gente en las calles, dado que el hecho de no tener una gran masa, las reformas tendrían problemas para ser aprobadas. Por un lado, indicó que Colombia hay un clientelismo político que ha hecho grandes daños en la conciencia de la población; por lo que las reformas buscan cambiar eso, pero sin el apoyo de la ciudadanía, será complejo.

“Están propuestas reformas que tienen que ver incluso con cambiar relaciones de producción en el tema de la tierra, por ejemplo, en el tema de la organización de los servicios públicos domiciliarios, pero no podría yo asegurar en este momento que las vamos a pasar. Estamos exactamente en ese momento de la discusión en el debate nacional”, declaró el presidente.