“Esto lo que indica es el temor de un gobierno tramposo”: oposición sobre aplazamiento de moción de censura a la ministra Irene Vélez

De manera sorpresiva, la mesa directiva de la Cámara de Representantes decidió aplazar el debate de moción de censura que estaba programado para este miércoles contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

El aplazamiento, según se informó, se dio por un acuerdo entre el presidente de la Cámara, David Racero, y la Comisión Primera de la Cámara, que discute actualmente la reforma política.

Todo se debe a que la Comisión Primera, que tiene una fuerte congestión de proyectos, le pidió a Racero no citar a Plenaria este miércoles con el fin de que se puedan tomar todo el día para discutir la reforma política, un proyecto que tiene más de 170 proposiciones, lo que llevará seguramente a una dilatada discusión.

Adicionalmente, esta comisión tiene en fila la reforma electoral y la creación del Ministerio de la Igualdad, ambos con mensaje de urgencia, lo que la obliga a empezar a evacuar los proyectos.

Como la Plenaria tenía previsto del debate contra Velez para este miércoles, la principal consecuencia es que se tiene que aplazar esta moción de censura.

Sin embargo, desde la oposición, donde ya tenían todo listo para la moción de censura contra la ministra, consideran que en realidad lo que estaría detrás del aplazamiento sería el “temor” del Gobierno.

“Aquí hay una claridad muy grande y es la preocupación de un Gobierno nacional que quiere hacer presión al Congreso, nos llegan comentarios que no han logrado organizar su coalición para que esta moción no salga en contra de su ministra”, apuntó el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar.

El congresista de oposición aseguró que no está de acuerdo con el cambio de fecha y afirmó que “el Gobierno está repartiendo mermelada”.

“Lo único que indica esto es el temor de un gobierno tramposo, un gobierno que supuestamente es el cambio que está repartiendo mermelada para que la ministra Irene Vélez no se vaya”, manifestó Villamizar.

No obstante, el Gobierno nacional se salió al paso a estas declaraciones y aseguró que “estábamos listos y preparados” para que el debate fuera mañana miércoles.

“Se ha aplazado para dentro de ocho días precisamente por el trámite de la reforma política y otros proyectos. Esto ha sido concertado con la oposición, con los firmantes, es decir me parece que es un ambiente democrático y serio que privilegia la legislatura, porque, entre otras cosas, por términos, los actos legislativos que no logren aprobación pronta para llegar a plenarias, pues no van a alcanzar a llegar, porque nos quedan pocas semanas de legislatura”, indicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

El ministro agregó que “el Gobierno está absolutamente listo para que dentro de ocho días tengamos la posibilidad en la Cámara de enfrentar este debate de la mejor manera posible”.

Según le dijeron fuentes de la Cámara a SEMANA, la idea es que la moción de censura contra la ministra quede programada para el próximo miércoles 30 de noviembre.

De todos modos, la oposición ya se está preparando para el debate. SEMANA conoció que todos los voceros del Centro Democrático, Cambio Radical, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, entre otros, se reunieron durante más de una hora vía Zoom, este fin de semana, para organizar los detalles de la moción.

Asistieron los congresistas Óscar Villamizar y Juan Espinal, del uribismo; Marelen Castillo, como congresista opositora; Érika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Miguel Polo Polo.