Ex mano derecha de Iván Duque reapareció en redes sociales con fuerte mensaje a Gustavo Petro: “Pequeñez de su ser”

Sigue creciendo la polémica por los recientes mensajes que ha publicado el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el accidente aéreo de un avión Hércules de la FAC, el cual dejó 66 personas muertas y más de 50 heridos.

Sin embargo, llamó la atención en las redes sociales una publicación que hizo la que era considerada la mano derecha del expresidente Iván Duque durante su paso por la Casa de Nariño.

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Se trata de María Paula Correa, quien en la administración Duque fue la jefe de Gabinete de la Casa de Nariño. A través de su cuenta personal de X publicó un fuerte mensaje en contra de Petro.

“Tan fácil que era averiguar que el avión fue donado por el Gobierno de Estados Unidos. Hacer política electoral con una tragedia como esta solo muestra la pequeñez de su ser”, expresó la exfuncionaria.

La molestia de Correa se hizo evidente por un mensaje que publicó Gustavo Petro en contra del expresidente Iván Duque: “No contestó usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer?”.

“¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística?”, expresó el jefe de Estado.

Postura de Petro ante una airada reacción de Duque por la tragedia del avión Hércules: “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena”.

“Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana. Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan”, manifestó el exmandatario.

Y concluyó: “Deje de consumir tanto ‘café’ en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo”.

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Finalmente, y para finalizar esa discusión entre Petro y Duque, el presidente calificó como “regalos chatarra” la donación de la aeronave por parte de Estados Unidos.