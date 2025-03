Exclusivo: los explosivos testimonios que podrían enredar a la Alcaldía de Daniel Quintero en la Fiscalía, en el caso de Aguas Vivas

Después de varios meses de estudio, el 27 de diciembre de 2019 la administración de Gutiérrez autorizó la transacción de Aguas Vivas con varias condiciones: no se pagaría por el terreno, la entrega sería irrevocable y los propietarios debían acondicionarlo como un espacio público con base en los diseños avalados por la Alcaldía. El encargado de ejecutar ese contrato fue el equipo de Quintero en 2020.

La situación cambió por completo en el primer semestre de ese año. Uno de los empleados narró bajo reserva que los propietarios del terreno enviaron “múltiples derechos de petición donde decían que no iban a hacer las adecuaciones, pedían que les pagaran el lote y que modificaran la escritura porque, nosotros interpretamos, se sentían estafados por la Alcaldía”.

El concepto jurídico de los empleados del Distrito fue no negociar con los privados, ya que Aguas Vivas llegó de manera legal al banco de tierras de la ciudad y no había argumento para devolverlo: “Nosotros nos negamos”. La misma fuente detalló que todo aquel que coincidía con esa noción y lo hacía público “los iban destituyendo, los iban cambiando (de cargos), los iban sacando”.

Los empleados públicos que estuvieron cerca de esa negociación sospecharon que había un supuesto negocio detrás de la conciliación. “El comité dijo que no se podía pagar esa plata porque el predio ya es público, ya es del municipio, ellos fueron los que vinieron acá y lo entregaron con voluntad, pero pedían cambiar la escritura para beneficiar a los privados”, narró uno de los testigos clave de la Fiscalía a SEMANA.

“Luis Pérez estaba la mayoría de veces con nosotros, era el que iba al lugar a direccionarnos: ‘¿A ustedes cómo les parece si hacemos aquí un mall comercial? ¿Por qué no hacemos una vivienda para estudiantes?’. La norma no dejaba hacer nada, no se podía.