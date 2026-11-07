Exclusivo: no hay recursos para eutanasia de hipopótamos y gobiernos no responden para trasladarlos

La herencia de Pablo Escobar sigue causando problemas en Colombia. Décadas después de que el narcotraficante trajera cuatro hipopótamos desde África para poblar su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, aquellos animales se convirtieron en el origen de una población que hoy amenaza con desbordar la capacidad de respuesta del Estado. Aunque las autoridades tienen claro que hay que controlar su propagación, no hay dinero para enfrentar la crisis.

En respuesta a un derecho de petición radicado por SEMANA, el Ministerio de Ambiente confirmó que estima que la población de esta especie invasora se encuentre entre 200 y 220 individuos que circulan por la región del Magdalena Medio, y que para 2035 se multiplicarían para llegar a 1.000, según estudios realizados por el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.

Los hipopótamos circulan libremente por las carreteras y zonas rurales de Antioquia y Boyacá. Hay alerta por su afectación a ecosistemas y ataques a la población. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El hipopótamo es altamente peligroso y ambos institutos confirmaron que genera alteraciones severas en los ciclos del agua, modifica la estructura y composición de comunidades acuáticas, y desplaza especies nativas de relevancia ecológica y económica para los ecosistemas de esa región de Colombia. Por su parte, Cornare, autoridad ambiental del oriente antioqueño, citó que son animales muy voluminosos y altamente territoriales, por lo que son capaces de causar heridas mortales.

Si las autoridades no toman acciones concretas para contener la propagación de la especie, las crías seguirían incrementando. De acuerdo con la proyección de los expertos, podrían contarse 1.278 y 1.307 desde 2037 a 2060. Para cambiar esa trayectoria, se deben intervenir 31 individuos anuales durante 25 años, lo cual permitiría una probabilidad de erradicación de 0,49 en 2046.

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella, tal como lo decidió la administración de Gustavo Petro, tiene sobre la mesa varias opciones: la eutanasia, la traslocación (el traslado de los animales a otros países), el confinamiento y la esterilización quirúrgica. En ninguno de estos escenarios hay recursos fijos para ejecutarlos.

La eutanasia

Para el Ministerio de Ambiente, no es posible postergar la aplicación de la eutanasia química y física de los hipopótamos, y su justificación es que la “inacción equivaldría a permitir la materialización y el agravamiento de daños irreversibles para la biodiversidad y la seguridad de las comunidades y sus medios de vida”.

La entidad aclaró que, de momento, no ha establecido metas de eutanasia anual ni ha ejecutado ninguna acción de caza de control. Sin embargo, ha establecido la priorización de individuos, grupos y núcleos poblacionales para la implementación de medidas urgentes en Antioquia y Boyacá. Por ejemplo, machos entre 700, 1.300 y 1.600 kilogramos, y grupos de hasta 15 individuos, con crías, que recorren libremente los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Boyacá.

El Gobierno De La Espriella continuará con la estrategia de la administración de Gustavo Petro para erradicar hipopótamos, según un derecho de petición. Foto: A.P.I

Ante las críticas que ha recibido por avalar la eutanasia, el Ministerio aseguró que no desconoce la importancia del bienestar animal y reiteró que es una medida excepcional dentro de un conjunto más amplio de estrategias, como la esterilización: “El plan contiene un protocolo de eutanasia que no vulnera, per se, derechos fundamentales, sino que constituye un instrumento de materialización del deber estatal de protección ambiental y gestión del riesgo ecológico”.

La primera etapa de la aplicación de la eutanasia, que no ha definido metas claras, podría costar 17.648 millones de pesos.

La traslocación ha sido la estrategia más comentada por la opinión pública nacional e internacional, y se basa en el traslado de los hipopótamos a zoológicos y santuarios de diferentes partes del mundo. No obstante, hay varias complicaciones.

El Ministerio de Ambiente presentó proyecciones sobre el crecimiento de la población de hipopótamos y los escenarios de manejo para controlar su expansión en Colombia. Foto: A.P.I

El Ministerio explicó que este procedimiento conlleva la posibilidad de transmisión de patógenos entre poblaciones, lo que representa un riesgo considerable para la salud pública y la biodiversidad; el viaje puede provocar estrés severo, afectando el bienestar y la supervivencia del animal; los elevados costos logísticos de los individuos, de más de una a dos toneladas de peso, representan un desafío considerable; la limitada disponibilidad de países receptores adecuados, además de existir el riesgo de exportar el problema ecológico a nuevas áreas de distribución.

India levantó la mano en 2023 para llevarse 60 ejemplares vivos al Green Zoological, Rescue & Rehabilitation Centre; si bien Colombia le insistió a ese país el visto bueno para avanzar en la negociación, no hubo respuesta y el trámite sigue en curso. Vantara, un centro de rescate y conservación de vida silvestre impulsado por Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, quiere llevarse 80, luego de que se anunciara el proceso de eutanasia; ese proceso también está pendiente.

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México mostró el interés a través de privados, pero el Gobierno de ese país indicó que la ley general de vida silvestre prohíbe la importación de especies exóticas invasoras, como los hipopótamos.

Perú avaló el traslado de dos hipopótamos, pero tampoco prosperó. El mismo escenario se mantiene con Ecuador. Chile analiza la traslocación desde octubre de 2025. Se espera la respuesta de República Dominicana, que busca adoptar dos hembras juveniles. Un zoológico de Filipinas desistió por los altos costos. Sudáfrica no se ha pronunciado sobre dos solicitudes. Y, finalmente, se buscó a Uganda para que evalúe la posibilidad de un traslado.

Otros riesgos

Colombia tiene un reto mayor con los hipopótamos. El Ministerio de Ambiente alarmó que las poblaciones en este país son portadoras potenciales de enfermedades como tuberculosis, brucelosis y paratuberculosis, y “es imperativo garantizar que los animales trasladados no actúen como vectores de patógenos que puedan devastar a las poblaciones silvestres africanas”.

También se indicó que la especie colombiana desciende de apenas cuatro individuos, y la “introducción de estos ejemplares en el medio silvestre africano, sin conocer su linaje exacto, representa un alto riesgo de contaminación genética para las subpoblaciones nativas”.

Fabio Arjona, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia Foto: Ministerio de Ambiente

Así las cosas, la historia de los hipopótamos de Pablo Escobar pasó de ser una extravagancia del narcotráfico a convertirse en una amenaza ambiental de dimensiones nacionales. Colombia tiene un problema que crece con cada nacimiento y que, pese a las advertencias científicas, sigue sin una solución financiada. El tiempo corre y los animales se multiplican.

El país está frente a una carrera contra el tiempo. Cada año sin intervención significa más hipopótamos, mayores daños ambientales y una operación de control más costosa. Mientras el Gobierno debate alternativas y busca cooperación internacional, la población sigue creciendo en el Magdalena Medio.

La paradoja es que Colombia tiene identificadas las causas, conoce las consecuencias y cuenta con estudios que advierten sobre la velocidad de reproducción de los animales, pero no tiene garantizados los recursos para enfrentar el problema. Los hipopótamos siguen ocupando territorio, mientras las soluciones permanecen atrapadas entre la falta de presupuesto, los obstáculos técnicos y la ausencia de respuestas internacionales.