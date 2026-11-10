Exesposa de Gustavo Petro reflexiona sobre sus escándalos y habla de “sectores del Pacto Histórico que no quieren verlo cerca”

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, reflexionó sobre la relación que existe entre ella y el exmandatario. Habló de su posición frente a su expareja cuando fue presidente de Colombia y del Pacto Histórico y su postura ante los recientes escándalos que sacuden al político de izquierda, los cuales apuntan a mujeres y explosivas denuncias sexuales en su contra.

“¿Tan roto estaría Petro que, en algún momento, su vida buscaba escapar de esta terrible realidad?”, preguntó Herrán en sus redes sociales.

A continuación, escribió: “Que él también piense en sí mismo, que tenga momentos para mirar hacia adentro y ocuparse de su propia vida, como todos lo hacemos, es un derecho que nadie puede quitarle. Estamos entre el amor y el desamor, y de nuestros aciertos o desaciertos se aprende”.

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro. Foto: Suministrada

Dijo que llevar un país sobre los hombros y ser el máximo representante de la izquierda colombiana es una responsabilidad enorme.

Andrés Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, señaló que en la izquierda no hay una persona con la capacidad de liderazgo de su padre. Foto: Suministrada/Semana

“No debe ser fácil. Durante su gobierno nunca lo busqué, nunca le pedí que me recibiera ni le dije que quería verlo. No tuve un solo contrato; ese no era mi interés. Nuestro hijo, Andrés Gustavo, era mi vocero, nuestro enlace. Siempre procuré alertarlo sobre los peligros, asuntos sensibles y las situaciones relacionadas con la familia. Jamás le dije: ‘Quiero verte’. No estaba allí para sobarle el hombro ni para adularlo. Ni para pedirle”, indicó.

También contó que prefirió recorrer los territorios, “conocer de cerca a la Colombia profunda, recoger sus inquietudes y propuestas, apoyar asociaciones y llevarlas directamente a algunos funcionarios, para que escucharan a la gente, atendieran sus necesidades y ayudaran a sacar adelante sus proyectos. Nunca me quejé”, añadió.

Dijo también que “nunca” le reclamó nada, “pero si algo me dolió profundamente fue que no me hubiera respaldado como mujer política en el momento que debía hacerlo. Lo rodearon mujeres aduladoras, falsas, hipócritas; muchas de ellas son responsables de varios desaciertos en lo político. A pesar de ello, siempre lo apoyé y lo sigo apoyando. He mantenido el deseo de que sea un padre y un abuelo presente”.

Manifestó que “estos días, frente a tantos chismes, versiones y ataques, y ante la aparición de mujeres que hacen declaraciones sobre asuntos que pertenecen a su vida privada e íntima, he entrado en una profunda reflexión personal. A veces pienso que quizá me equivoqué al tomar distancia. Cuando finalmente fue él quien me buscó, ya siendo presidente, apareció nuevamente mi frialdad habitual, esa forma de protegerme emocionalmente frente a los hombres con quienes he tenido alguna relación”.

Narró que en las ocasiones en que se vieron, “ni siquiera hablamos de nuestros hijos; nuestras conversaciones fueron exclusivamente políticas. Hoy pienso que quizá debí escucharlo más. Tal vez siento cierta responsabilidad por algunas de las cosas que ha vivido, porque apoyar a alguien no significa solamente defenderlo públicamente: también significa buscar escucharlo, acompañarlo y estar presente. Y eso me habría gustado hacerlo, pero jamás lo pensé”.

El expresidente Gustavo Petro está inmerso en varios señalamientos por los llamados ‘sexocontratos’. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Y remató: “Hoy Gustavo Petro está siendo crucificado. Incluso algunos sectores del Pacto Histórico dicen que no quieren verlo cerca. Pero, más allá de sus supuestas debilidades como hombre, no hay quien pueda desconocer su inteligencia, su capacidad y su dimensión política. Esperemos que se conozcan las verdades, que las mentiras se derrumben y que finalmente se corra esa cortina de humo que se ha extendido a su alrededor, fino provecho de este Gobierno de derecha. Se puede cuestionar al hombre, reconocer sus contradicciones y señalar sus errores, sin desconocer al dirigente político ni la trascendencia histórica de su proyecto. A su alrededor hubo y hay todavía: vampiros que lo rodean para su propio interés y bolsillo”.

Lo paradójico es que Gustavo Petro —a quien Mary Luz Herrán dice que algunos sectores de la izquierda no quiere tener cerca— es hoy el presidente del Pacto Histórico.