Explosivas declaraciones de Pipe Tuluá contra la campaña de Petro en 2022 llevará a la Comisión de Acusación de la Cámara a abrir investigación contra el presidente

Las explosivas declaraciones del narcotraficante Pipe Tuluá, extraditado a Estados Unidos, en las que salpica la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, porque —según él— financió la contienda del político de izquierda, llevaron a la presidenta de la Comisión de Investigación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, a abrir una investigación contra el jefe de Estado.

SEMANA conoció que Arizabaleta, quien fue fiscal, es abogada penalista y congresista del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, abrirá de oficio la investigación y notificará al jefe de Estado en las próximas horas.

La principal prueba será la comprometedora grabación que Andrés Felipe Marín, conocido como Pipe Tuluá, le envió a la precandidata presidencial Vicky Dávila, antes de ser extraditado a Estados Unidos, en la que confirma que le entregó una millonaria suma de dinero a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, para financiar la campaña.

Juan Fernando Petro y Pipe Tuluá. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esa decisión y, pues, creo que si estamos hablando de comprar funcionario, creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, afirmó Tuluá.

Y expuso que los aportes a la campaña Petro Presidente se hicieron con dinero y que además se realizaron otras entregas a entidades como al Dian. El cabecilla anunció que tiene todas las pruebas de su denuncia y las presentará a las autoridades en Estados Unidos.

Vicky Dávila, Gustavo Petro y Pipe Tulúa. Foto: SEMANA

SEMANA confirmó que el proceso en la Comisión de Investigación y Acusación será penal y es por posible financiación de campaña con fuentes prohibidas; es decir, será un caso diferente al que actualmente investiga Gloria Arizabaleta junto a los congresistas Alirio Uribe, también del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, por presunta violación de topes electorales.

El último proceso está a punto de definirse en favor del jefe de Estado, pero Gustavo Petro tendrá que sortear la nueva investigación por financiación de fuente prohibida.

El presidente respondió a la grabación de Pipe Tuluá, desde Estados Unidos, horas después de dialogar con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

“Pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Papá Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes —se lo dije a CIA— no van conmigo”, dijo el jefe de Estado en diálogo con Caracol Radio.

“Si cometió algún error, que lo pague (sobre los señalamientos a su hermano Juan Fernando Petro). Pero yo no me asusto con eso. No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre; por eso podía extraditarlo y lo extradité”, añadió.

La congresista Gloria Arizabaleta. Foto: Gloria Arizabaleta.

También respondió Juan Fernando Petro. “Eso se lo han inventado los medios, es falso y me tienen que oír”, dijo.

Y agregó que no ha recibido “ni un solo peso” de Pipe Tuluá.

En su momento, varios medios de comunicación revelaron las imágenes de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, ingresando a la cárcel La Picota y reuniéndose con narcotraficantes. Sin embargo, desde la campaña presidencial siempre lo negaron.

Aunque SEMANA reveló las minutas de ingreso de Petro (hermano del presidente) a la cárcel, se concentraron en decir que era parte de un proyecto que en adelante se conoció como la paz total.