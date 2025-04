Expresidente Iván Duque apoya el referendo de autonomía fiscal para las regiones; estos son los argumentos

El Center for Prosperity and Freedom , del expresidente de la República Iván Duque , por medio de un extenso informe, apoyó el referendo de autonomía fiscal para las regiones.

“Por otro lado, la descentralización fiscal, bien articulada y acompañada de reformas complementarias, puede promover una distribución más equitativa de los recursos, mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos y fomentar el desarrollo regional. Sin embargo, es imperativo que dicha reforma se implemente con criterios claros de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, de modo que la reasignación de competencias y recursos no afecte la estabilidad macroeconómica ni genere desequilibrios territoriales. Adicionalmente, se destaca la necesidad de eliminar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el cual ha sido señalado por generar distorsiones en la competitividad empresarial y por su falta de armonización a nivel territorial”, detalla el informarme publicado por el Center for Prosperity and Freedom.