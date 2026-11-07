Extinción de dominio al clan Torres: la historia desconocida del apartamento recuperado por la SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión de un exclusivo apartamento ubicado en Barranquilla que, según sus averiguaciones, está relacionado con el poderoso clan Torres, la organización empresarial aliada de Gustavo Petro que accedió a contratación estatal y patrocinó su campaña presidencial en el Caribe, según el testimonio de Nicolás Petro en la Fiscalía.

El inmueble, localizado en el sector Vía Country, está inmerso en un millonario pleito que sigue en disputa en los tribunales sobre Foncolpuertos (Fondo del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia), uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas en el país.

El predio ubicado en Barranquilla y bajo la administración de la SAE, ligado al clan Torres. Foto: SAE

La Justicia probó la conformación de una red ilegal integrada por abogados, extrabajadores, jueces y funcionarios públicos que falsificó actas de conciliación, resoluciones y documentos para acceder a recursos del Estado. El detrimento fue multimillonario.

En un fragmento del expediente de la aplicación de la extinción de dominio del apartamento como medida cautelar se relató: “Los procesados se apropiaron de cuantiosos recursos del erario público con los que adquirieron varios bienes a su nombre, que luego vendieron y otros fueron transferidos a sus cónyuges e hijos, así mismo constituyeron sociedades o empresas donde fueron a parar sus inmuebles”.

Por sospecha de que el bien tenga un origen ilícito, mezcla o equivalencia con los recursos apropiados indebidamente en Foncolpuertos, se ordenó ser afectado con la medida.

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La Sociedad de Activos Especiales le confirmó a SEMANA que, al revisar la tradición del inmueble, se identificó a través de la escritura pública de compraventa, formalizada en la Notaría Pública Única de Santo Tomás, que fue adquirido por Rafael Enrique Villalba y María Isabel Goenaga el 18 de septiembre de 1996.

Luego, Villalba vendió una parte del apartamento a la sociedad Inversiones Muelle Viejo y Cía. en agosto de 2007, protocolizada en la sede de la Notaría Cuarta del Círculo Registral de Barranquilla.

Rafael Enrique Villalba es hermano de Martha Villalba, exalcaldesa de Puerto Colombia, Atlántico, y excongresista; además, es la esposa de Camilo Torres, hermano de Euclides Torres, el líder del clan Torres.

Lujoso apartamento que tomó la SAE en Barranquilla relacionado con el clan Torres, aliado de Gustavo Petro Foto: SAE

En el momento de la intervención de la Sociedad de Activos Especiales al apartamento, los funcionarios se encontraron con la resistencia de los vigilantes y se requirió la presencia de la Policía para avanzar con la toma de posesión del predio, pues estaba siendo ocupado de manera irregular.

Según los registros conocidos por SEMANA, en esa propiedad se encontraban Villalba, su esposa, María Goenaga, y su hija María José Villalba.

Roy Andrés Royet, director de la SAE en el Caribe colombiano, informó que esta propiedad, que además suma un depósito, volvió al inventario del Estado y será objeto de procesos de comercialización.

Así luce el lujoso apartamento que tomó la SAE en Barranquilla Foto: SAE

“Con esta recuperación, la SAE avanza en la protección de los bienes bajo su responsabilidad y en su aprovechamiento a través de mecanismos de comercialización que permitan convertir estos activos en oportunidades de inversión y generación de recursos para el país”, comunicó la entidad.

Este es el segundo golpe que recibe el clan Torres. El primero lo propinó la administración de Donald Trump, que ordenó retirarle el visado al líder del clan, Euclides Torres, y a sus allegados por los múltiples indicios de presuntas irregularidades que minan su negocio, y que han sido ventiladas por varias fuentes ante los medios de comunicación. Además de esto, SEMANA conoció que el Gobierno de Abelardo De La Espriella examina sus contratos con el Estado para detectar posibles inconsistencias.