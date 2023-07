Exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanza dura advertencia sobre lo que se viene en el Congreso: “los pactos se seguirán rompiendo”

La elección de Iván Name como presidente del Senado se convirtió en la primera derrota para el Gobierno del presidente Gustavo Petro este semestre. A la fragilidad de su coalición y el poco ambiente que tienen sus reformas, se suma el hecho de que, contrario a lo que venía siendo hasta ahora con Roy Barreras y Alexander López, a partir de ahora no tendrá un aliado en la Presidencia del Senado.

A pesar de que el Gobierno Nacional se empleó a fondo para que la elegida en la Presidencia del Senado el pasado 20 de julio fuera la senadora Angélica Lozano, la oposición le ganó el pulso al elegir al senador Iván Name, un congresista más cercano a la política tradicional. Esto fue considerado como una derrota para la administración de Gustavo Petro.

Las horas que han venido después de esta derrota han sido tensionantes, hasta el punto que el ministro Luis Fernando Velasco, quien se ha caracterizado por la tranquilidad, entró en conflicto con el senador Name.

“No veo cómo van a tramitar toda esta agenda en semejante clima político y ad portas de unas elecciones. Hay que abrir el ojo a la designación de mesas directivas que inicia este lunes. Me temo que los pactos se seguirán rompiendo”, señaló el líder natural de Cambio Radical.

Tregua entre Name y Velasco

Luego de la elección de Iván Name como presidente del Senado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, publicó un video en el que señaló que el triunfo de Name obedeció a que “tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que, evidentemente, tienen una fuerza específica en el Senado de la República, y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y, por supuesto, respetamos”.

Iván Name y Luis Fernando Velasco | Foto: API y SEMANA

Las declaraciones del jefe de la cartera política no fueron bien recibidas por Name, quien no tardó en salir a responderle.