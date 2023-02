Fico Gutiérrez defendió su intención para que ‘Creemos’ se convierta en partido político: “Tenemos preocupaciones con el Gobierno”

En las últimas horas, el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para que le otorgue la personería jurídica a su movimiento cívico y ciudadano ‘Creemos’ para poder participar así de las próximas elecciones regionales que se celebrarán en el octubre.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Gutiérrez defendió su intención de tener partido político propio. “Acabamos de radicar la solicitud para que el movimiento ‘Creemos’ se convierta en partido político y participemos de las elecciones regionales apoyando gente buena en las regiones, alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas”, dijo en un principio.

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

Posteriormente, Fico señaló que su partido será de oposición al actual gobierno del presidente Gustavo Petro. “Hay que opinar de todo las preocupaciones que tenemos con el gobierno actual, la reforma a las pensiones que van a radicar, la reforma al sistema de salud donde quieren acabar con la EPS y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos; el tema de la paz total, donde se quiere dar impunidad a tantos narcotraficantes, a tantas personas que tanto daño han hecho al país. Son muchos los temas de los cuales vamos a seguir hablando”, precisó.

Federico Gutiérrez hizo su solicitud a través de un oficio de 17 páginas que llevó hasta la sede del CNE en Bogotá, donde argumentó algunas razones jurídicas que, según él, le permitirían tener la personería, una decisión que será clave para participar en las elecciones regionales de 2023.

De entrada, Gutiérrez explicó al tribunal electoral que dicho movimiento ha sido inscrito en dos oportunidades ante el CNE y nació de la necesidad popular que en 2015 ya se empezaba a manifestar en Medellín por candidatos independientes para las elecciones regionales.

A la salida del Consejo Nacional Electoral, Federico Gutiérrez lanzó fuertes señalamientos contra Rodrigo Londoño. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA y Foto: Guillermo Torres - Foto: Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA y Foto: Guillermo Torres

Dicho movimiento avaló su candidatura a la Alcaldía de Medellín y resultó triunfante porque obtuvo en su momento 246.221 votos. Además, alcanzó 96.328 respaldos en una lista para el Concejo de la capital paisa, lo que le permitió obtener dos curules.

Posteriormente, el movimiento le sirvió de plataforma para la campaña presidencial.

Relacionó la consulta interpartidista de la coalición Equipo por Colombia, donde obtuvo más de 3 millones 987 mil votos, de los cuales el antioqueño consiguió más de 2 millones, lo que lo convirtió en el candidato oficial de la centroderecha. Además, expuso que en la primera vuelta presidencial se alzó con más de 5 millones de votos junto con su excandidato vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez.

“Es evidente que el grupo significativo de ciudadanos ‘Creemos’ representa un importante sector de la sociedad, que su participación en certámenes electorales, donde ha obtenido notables resultados, respalda esta petición y la necesidad de convertirse hoy en un partido político que pueda aglutinar ciudadanos que se sientan identificados con nuestras ideas, además de poder participar en un momento histórico para Colombia y que permita consolidar un partido de oposición al actual Gobierno”, argumentó.

“El derecho fundamental a la oposición no puede ser discriminatorio ni mucho menos excluyente. Quien por derecho propio podía obtener una curul en el Senado renunció a ella, dejando huérfana la posibilidad de realizar una verdadera oposición que no fuera aplastada por la maquinaria gobiernista”, expresó haciendo referencia al excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

La razón jurídica de peso que expresó Federico Gutiérrez es el Artículo 108 de la Constitución Política, que habla de la participación en política de los movimientos políticos, partidos y grupos significativos de ciudadanos.

En él se establece que el CNE reconocerá la personería jurídica a los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos con una votación no inferior al 3 % de los votos emitidos válidamente en elecciones de Cámara o Senado.

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez entregó la solicitud al CNE. - Foto: Autor Anónimo

Como este no es el caso, Gutiérrez dijo que “la Constitución Política y la respectiva interpretación dada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, señala que la obtención del 3 % de votos debe darse dentro de las elecciones celebradas a Cámara de Representantes y Senado de la República. No obstante, en ello no podemos obviar que tal cual como está en la ley, señala como requisito la recolección de cincuenta mil firmas, o superar el umbral, lo que quiere decir que se debe atender lo uno o lo otro y no los dos”.

El Consejo Nacional Electoral tendrá 30 días para decidir si los argumentos del excandidato presidencial le permitirán obtener su personería jurídica. Actualmente, hay 28 partidos políticos en Colombia y en fila existen varias peticiones, entre ellas la del movimiento que pretende revivir el expresidente Andrés Pastrana.