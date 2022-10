“Finalmente, entiende el Gobierno que era inconveniente e injusto castigar el ahorro de los colombianos”: Miguel Uribe sobre retiro de impuesto a pensiones altas

Luego de ser aprobada en primer debate, la reforma tributaria dio un nuevo giro. Este martes 25 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en una declaración que hizo en la Casa de Nariño, anunció que se cae el impuesto a las megapensiones que estaba incluido en la reforma tributaria, noticia que dio el jefe de Estado en compañía de los ponentes del proyecto de Ley.

Este punto había sido uno de los más polémicos del proyecto, pues se consideraba inconstitucional a juicio de varios sectores. Incluso, en su momento, la procuradora Margarita Cabello había dicho que la entidad que lidera “como representante de la sociedad y garante del orden jurídico, considera en primer lugar que los derechos de los pensionados, derechos legítimamente adquiridos, no pueden ser tratados como ingreso”.

Ante este anunció, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, celebró esta decisión del Gobierno que era inconstitucional y señaló que el trabajo que ha ejercido la oposición ha sido fundamental para lograr este tipo de cambios.

“Lo logramos, finalmente entiende el Gobierno que era inconveniente, injusto castigar el ahorro de los colombianos, además de inconstitucional. Es por eso que queda claro que sí sirve el trabajo articulado y juicio de la oposición, que sí sirve las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía. Juntos tenemos que seguir trabajando para tener más éxitos, más logros para defender el país. Adelante”, dijo Uribe en su cuenta de Twitter.

¡Lo logramos!



Las pensiones no tendrán impuestos en la reforma tributaria. pic.twitter.com/f0zGtjXrF3 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) October 25, 2022

Asimismo, el jefe de Estado dio a conocer otros cambios que tendrá la reforma tributaria relacionada con el carbón, el petróleo y las regalías que se generarán por ese tipo de sectores.

“No vamos a presentar un impuesto a las pensiones, segundo aspecto, modificamos la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la nación, el petróleo y el carbón”, sostuvo Petro.

También, explicó que se mantendrá la propuesta para que las regalías del sector minero no sean deducibles del impuesto de renta. “Por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano y, en esa medida, la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y, por lo tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión, no son deducibles del impuesto de renta”, detalló el jefe de Estado.

Aprobación de reforma tributaria en primer debate

Cabe mencionar que hace varios días, con una votación mayoritaria en todos los bloques de artículos, los 96 ítems de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, en su totalidad, recibieron el aval en las comisiones económicas del Congreso, en el primer debate, lo que podría abonar el terreno para un segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado, menos controversial.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al terminar ese debate de votación y aprobación, que se extendió por 9 horas, destacó que se trataba de un récord en participación, haciendo referencia a la variedad de escenarios en los que se presentó y discutió la reforma.

Entretanto, la reforma tributaria aprobada en primer debate, hasta el momento, tendrá un recaudo de $ 22 billones de pesos, la mayor parte de los cuales los pondrá el sector de la industria extractiva, que tendrá una sobretasa en el impuesto de renta, al igual que el sector financiero y las electrificadoras.