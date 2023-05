Fiscal habla sobre posible reunión con el presidente Gustavo Petro

“Yo como si soy institucional y yo como no actúo con capricho, entonces yo simple y llanamente digo que yo estoy listo como fiscal general a de la nación a reunirme con el presidente de la República, para poder discutir todos estos temas”, dijo el fiscal Francisco Barbosa en medio de una rueda de prensa que adelantó en el suroccidente de Bogotá este sábado 27 de mayo.

Aseguró que el ejercicio de reunirse entre funcionarios del estado no está enmarcado en los lazos de la amistad sino de sus obligaciones con la nación. “Es que cuando uno se reúne con alguien no es para hacer amigo de alguien”, enfatizó.

Habló del contenido que tendría la conversación con el presidente de la República Gustavo Petro. “Es para poner los temas claros, yo llegaría con mis cifras, lo que he venido diciendo. Así ha sido en las tres reuniones que he tenido con él. Siempre salgo diciendo que me pareció muy buena la reunión, y a día siguiente hay algo que cambió”.

Barbosa indicó que siempre está listo para ese tipo de encuentros interinstitucionales. “Yo estoy listo cuando quiera y dónde quiera. Estoy contento además para poderlo hacer desde el punto de vista institucional porque yo creo en eso en el país”.

Pero confesó que tampoco le preocupa si no se da una reunión entre el mandatario y el “ahora bien si no hay reunión con el presidente, pues tampoco importa, porque yo lo que hago es seguir trabajando en el marco de las competencias que yo tengo porque soy autónomo e independiente”, señalando que el presidente no es su jefe como lo manifestó en su momento Gustavo Petro.

Al ser cuestionado por los periodistas sobre el tema Barbosa aclaró que no es un tema “de reunirse o no reunirse, yo tengo la voluntad, porque yo creo en las instituciones porque yo soy amigo del derecho, porque mi enemigo no es el derecho. Mis enemigos no son los códigos, mi enemigo no es la constitución, de hecho yo vengo de ahí. “Hablo como eso, lo único que conozco. Los mecanismos de fuerza no son propios de un fiscal. Los mecanismos de derecho son propios de un fiscal”, dijo.

Finalmente, manifestó estar abierto a la reunión porque considera que él es precisamente en el caiga en impresiones con sus acotaciones: “Los debates institucionales no se pierden si uno habla con las normas. No hay pierde. Si uno no habla con las normas está en un problema, porque está siempre navegando en aguas procelosas, difíciles y puede terminar hundiéndose”.

Sin embargo, 20 días atrás esta era la postura del primer mandatario de Colombia, frente al encuentro:

SEMANA conoció que el presidente Gustavo Petro está dispuesto a reunirse con el fiscal Francisco Barbosa, para dialogar sobre las diferencias públicas que han tenido en las últimas horas.

Aunque no se ha dado un diálogo directo entre ellos, lo cierto es que si llegara a presentarse una petición, el mandatario tendría la disposición de hablar con él, como lo han hecho en ocasiones pasadas en la Casa de Nariño.

Está claro que ante las declaraciones del fiscal Barbosa, donde dice que tiene temor por su vida y que su familia saldrá del país, el mandatario colombiano tiene interés en conocer la situación para garantizar la seguridad del fiscal Francisco Barbosa y de sus familiares a través de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, investigarán en dónde están los predios de extinción de dominio que no tiene la SAE. - Foto: Colprensa

Además, porque, según fuentes del alto Gobierno, el presidente Petro no tiene conocimiento alguno sobre alguna amenaza o riesgo de seguridad del jefe del ente acusador. Por esa razón, su disposición para darle todas las garantías.

En las últimas horas, el fiscal Barbosa aseguró que el presidente Gustavo Petro es responsable de lo que pueda pasarle a él y su familia. Le pidió al primer mandatario poner la cara al país, mientras advirtió que sacará a su familia del país.

“Tendré consecuencias contra mi vida, seguramente; responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia”, dijo el fiscal en una declaración.

Agregó: “He tomado la determinación de que en los próximos días salga del país mi familia por temor de que sean asesinados por lo que ha ocurrido hoy en Colombia”.

Toda esta situación se generó porque el presidente Gustavo Petro dijo desde Salamanca (España) que él como jefe de Estado era también el jefe del fiscal Francisco Barbosa. Minutos después de esa declaración, el mandatario reiteró su postura y explicó que la Constitución Política de Colombia así lo indica.

Este sábado 6 de mayo el mandatario publicó un comunicado donde le bajó el tono a su postura, pero reiteró las críticas y se mantuvo en que Barbosa no ha querido responder a las preguntas que se le han hecho sobre una investigación.

Después de la tormenta política y el debate jurídico que se ha dado por la situación, el mandatario de los colombianos publicó un comunicado en sus redes sociales donde amplía su postura sobre el tema.

El presidente Petro recordó que para la preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal en Colombia, debe existir una colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, sobre todo entre el presidente de la República y la Fiscalía General de la Nación.

“La Constitución del 91, que reconoce esta cuestión, le concede al presidente la potestad para conformar la terna de la cual es elegido el fiscal general. Además, la Carta Política le ordena al fiscal, de acuerdo con el numeral 6.º del artículo 251, suministrar al presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta sea relevante en materia de orden público”, dice Petro.

En un evidente cambio de tono, el mandatario reconoció que “en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero que sí está subordinado a la Constitución y la ley”.

De las diez facultades extraordinarias que había propuesto el presidente Gustavo Petro, el Congreso le aprobó cinco. - Foto: juan carlos sierra-semana

Por esa razón, reiteró sus críticas contra el fiscal Barbosa y señaló que toda esta situación se generó porque pidió como mandatario de los colombianos una explicación por un caso que, según él, poco ha avanzado en materia de investigación.

“En situaciones como esta, en donde el fiscal general entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al presidente, sino que está violando la Constitución”.

El presidente Petro dice en su comunicado que “grave daño le hace el fiscal general a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado, Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública”.

Según el mandatario de los colombianos, “el fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI”.

En su cambio de lenguaje, el presidente Petro acepta el llamado que le hizo la Corte Suprema de Justicia y señala que siempre respetará la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y de las ramas del Poder Público, “pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias”.