Francia Márquez: de líder social admirada a polémica y provocadora vicepresidenta, ¿qué está buscando?

La vicepresidenta Francia Márquez, mujer afrodescendiente, activista de derechos humanos, ambientalista, abogada, venida de esa Colombia profunda por mucho tiempo olvidada e invisibilizada, se convirtió en el gran fenómeno de la pasada campaña electoral. Una figura que llegó a refrescar la política y a darles voz a los ‘nadies’.

Por sus luchas fue reconocida en 2015 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos y en 2018 recibió el Premio Goldman para el medioambiente. En 2019, la BBC de Londres la catalogó como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. En ese momento, la cadena internacional describió a Francia en los siguientes términos: “Una líder formidable de la comunidad afrocolombiana encabezó una marcha de mujeres de 10 días y 350 millas hacia la capital del país para recuperar sus tierras ancestrales de los mineros ilegales del oro”.

Sin embargo, nueve meses después de haber asumido la vicepresidencia, Márquez se ha caracterizado más por protagonizar polémicas que por una gestión destacada. Hasta el momento, no se conoce algún resultado concreto en favor de las mujeres, la comunidad afro, la LGBTI o en pro de la igualdad, las líneas de trabajo que le encomendó el presidente.

Por el contrario, ha trascendido más por declaraciones propias del activismo político que de la dignidad vicepresidencial, como la del pasado lunes, cuando en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo lanzó vivas a la primera línea. “A mí no me da miedo decirlo. ¡Qué viva la primera línea!”, manifestó ante una multitud que la aplaudía.

No se puede olvidar que algunos de los integrantes de esta organización hoy están presos, señalados de cometer graves delitos en el marco de las protestas del paro nacional.

La vicepresidenta también ha sido protagonista por su insistencia en usar un helicóptero para transportarse a su casa en el exclusivo sector de Dapa, a las afueras de Cali, y el anuncio de que lo seguirá haciendo sin importar las críticas por el excesivo gasto público que esto significa. “De malas”, dijo en una entrevista con SEMANA. Esto, a pesar de que, por su cargo, tiene derecho a una lujosa residencia en Bogotá.

La vicepresidenta Francia Márquez ha mostrado una poca gestión. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Según un reporte revelado por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, a partir de derechos de petición enviados a las Fuerzas Militares y de Policía, desde que Márquez asumió la vicepresidencia el 7 de agosto de 2022 y hasta el 6 de marzo de 2023 usó 130 veces aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y cuatro veces aviones del Ejército. Estos vuelos le costaron al país 2.869.972.464 pesos.

Uno de los argumentos de defensa de la vicepresidenta es que se debe trasladar por vía aérea a los eventos propios de su cargo por motivos de seguridad. Sin embargo, según revisó SEMANA, el 70 por ciento de sus desplazamientos son hacia Cali y Guabito, en el Valle del Cauca, departamento en el que tiene su residencia.

Poco viaja a otras partes del país. Lo paradójico es que, por un lado, Márquez es señalada de darse lujos con los recursos del Estado y, por otro lado, según denunció el congresista Hernán Cadavid, habría recibido dineros de Ingreso Solidario, reservados para la población vulnerable, después de haber sido elegida como vicepresidenta. Según la denuncia, soportada en información entregada por el Departamento de Prosperidad Social, Márquez obtuvo dicho subsidio hasta julio de 2022, fecha en la cual ya había sido elegida en el cargo que hoy ostenta.

En medio de estas polémicas, se conoció que la vicepresidenta emprenderá la próxima semana, entre el 10 y el 18 de mayo, una gira por África a fin de “estrechar lazos de unión” con varios países de este continente, un viaje que no tiene nada de extraño de no ser porque llevará una comitiva de 60 personas.

La vicepresidenta ha sido criticada por su insistencia en llegar en helicóptero a su residencia en el Valle del Cauca y por sus declaraciones en favor de la primera línea. - Foto: GUILLERMO TORRES

Poca gestión

Francia Márquez llegó al Gobierno con la promesa de convertirse en la ministra de la Igualdad, para lo cual se creó, por ley, un ministerio que hoy solo existe en el papel. Hasta el momento, cinco meses después, no hay presupuesto, no hay nómina ni plan de funcionamiento.

Hace algunos días, el Ministerio de Hacienda envió un concepto al Congreso en el cual deja en evidencia que en el Gobierno aún no saben cuánto costará esta cartera. El presupuesto solo se podrá determinar, según el documento, una vez sea definida la estructura final, es decir, la planta de personal que deberá vincular, si así se requiere, después de tener la certeza de cuáles podrán trasladarse desde otras entidades. De igual manera, las cuentas finales dependerán de las políticas, programas y estrategias que tendrá que administrar el ministerio.

Este hecho causó molestia entre los congresistas, pues en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado este viernes, fue incluido un fondo en el cual se reunirán los recursos para el Ministerio de la Igualdad, pero sin saber cuánto será el dinero requerido.

Los senadores y representantes aseguran que la vice nunca se acercó a explicar de qué se trataba ese fondo y solo apareció cuando el Plan de Desarrollo ya había sido aprobado.

En cuanto al resto de su gestión, su labor ha estado circunscrita a la política de igualdad del Gobierno y la coordinación institucional para la protección de las comunidades LGBTI, los afros y las personas con discapacidad.

Pero, más allá del nombre, no tiene a cargo alguna entidad en específico, por lo que no tiene presupuesto propio asignado y no es ordenadora de gasto. Por ejemplo, una de sus misiones es hacer seguimiento al Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura.

Las dificultades en su gestión y las polémicas que suele protagonizar han impactado la imagen de Francia Márquez. - Foto: esteban vega

En este aspecto, la vicepresidenta anunció en octubre del año pasado el Plan Integral Especial para el Desarrollo del Distrito de Buenaventura (PIEDB), una especie de hoja de ruta para poner en marcha lo pactado. Pero hasta el momento, seis meses después del anuncio, no se han apropiado recursos para la implementación de estos programas.

Otra de las misiones de Márquez es la implementación de los compromisos del capítulo étnico del acuerdo de paz, uno de los más rezagados de lo pactado de La Habana. No obstante, nueve meses después aún no se ha trazado la hoja de ruta para darle cumplimiento a lo acordado. Solo hasta este mes se conocerá el plan para implementar este apartado. La realidad es que la vicepresidenta no ha tenido un papel protagónico en el Gobierno, su voz no se ha escuchado en asuntos que la caracterizaron en el pasado, como el rechazo a la violencia de género y la denuncia por el asesinato de líderes sociales.

Igualmente, en las visitas a compromisos internacionales, en las que pudiera haber jugado un papel de representación del Gobierno como vicepresidenta, el presidente Petro ha preferido darle este rol a la primera dama, Verónica Alcocer. Esto fue lo que pasó con los funerales de la reina Isabel o del ex primer ministro del Japón, Shinzo Abe, a los que asistió la primera dama y no la vicepresidenta. Lo mismo ocurrió con las visitas al Vaticano o al encuentro con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para conocer el sistema de orquestas de ese país.

Las dificultades en su gestión y las polémicas que suele protagonizar han impactado su imagen. Así lo indica la más reciente encuesta de Invamer: el 52 por ciento de los consultados tienen una opinión desfavorable de ella, frente a un 30 por ciento con una percepción favorable. Esta es la primera vez, desde que se mide a la vicepresidenta en esta encuesta, que la opinión desfavorable de los colombianos supera a quienes tienen una imagen favorable de ella.

Francia Márquez pasó de fenómeno político en las pasadas elecciones presidenciales a ser una funcionaria llena de polémicas y con una gestión con pocos resultados.