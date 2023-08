Francia Márquez, tras escándalo de Nicolás Petro: “No hay nada que temer, Gustavo Petro gobernará los tres años que le quedan”

“Como mamá y papá que he sido para mis hijos, me coloco en los zapatos del presidente, de la mamá de Nicolás, de toda la familia, porque creo que es una situación muy difícil. No soy yo quien debe cuestionar si lo hizo bien o no, será la justicia. Lo que sí sé es que, en relación con lo que compete al gobierno, se han dicho muchas cosas. Desde antes de ganar ya había un intento de querer que no gobernáramos este país”, dijo Márquez en una entrevista con Noticias Caracol.