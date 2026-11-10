Fue dada de baja alias Maryi, la enfermera de la Segunda Marquetalia: Abelardo De La Espriella se pronunció

Un nuevo golpe propinó el presidente Abelardo De La Espriella contra las denominadas disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia. La Fuerza Pública adelantó un contundente operativo en Putumayo.

Sobre los resultados de la acción de las autoridades, el mandatario colombiano confirmó que fue dada de baja alias Maryi, enfermera de esa estructura terrorista.

Así reaccionó Abelardo De La Espriella cuando alias Barba Chivo se mostró muy afectado por lo que le dijo: “Está que llora”

“¡OTRO GOLPE CONTUNDENTE CONTRA LOS NARCOTERRORISTAS EN EL PUTUMAYO! En Puerto Guzmán, nuestras tropas sostuvieron un combate contra los Comandos de Frontera, estructura de la Segunda Marquetalia, facción Walter Mendoza. Como resultado, alias Maryi, integrante de esta organización y quien se desempeñaba como enfermera, fue dada de baja. Además, fueron incautadas tres armas largas, material de guerra, intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar”, afirmó De La Espriella.

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Seguimos debilitando las capacidades armadas, logísticas y de apoyo de estas estructuras criminales. No les vamos a permitir que sigan amenazando a las comunidades ni imponiendo su violencia en el territorio”.

“LOS NARCOTERRORISTAS NO VAN A SOMETER AL PUTUMAYO NI A NINGÚN RINCÓN DE COLOMBIA. EL ESTADO LOS VA A ENFRENTAR CON TODA SU CAPACIDAD, SIN CONTEMPLACIONES”, puntualizó.

Por otro lado, este mismo martes, 10 de noviembre, el mandatario entregó detalles de otro operativo contra grupos criminales.

“En la operación Krathos, nuestra Fuerza Pública capturó en la vereda Los Cerrillos, en Popayán, a alias Caballo, cabecilla de comisión del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de Iván Mordisco. Alias Caballo está vinculado con homicidios de líderes sociales, masacres de alto impacto, reclutamiento de menores de edad, amenazas y extorsiones. Además, es responsable de liderar acciones criminales que alimentan la violencia en el departamento”, anotó.

Capturan en Popayán a alias ‘Caballo’, señalado cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Y concluyó: “Además, fueron incautados seis celulares y un computador portátil, elementos que serán clave para avanzar en las investigaciones y afectar la estructura criminal que estaba bajo su mando. Seguimos golpeando las estructuras armadas y las economías ilegales que pretenden infundir terror al Cauca. ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO!”.