Una nueva confrontación tiene lugar en X entre Gustavo Petro y Andrés Pastrana por cuenta de la lista Clinton y un controvertido contrato con el que el Gobierno nacional pretende defender al jefe de Estado ante la justicia estadounidense.

Todo comenzó cuando Pastrana cuestionó el papel de la Contraloría General de la República en cuanto al dinero público que se usará para intentar sacar al primer mandatario de la lista que lo vincula, supuestamente, con el narcotráfico.

“¿Cuál será la razón por la que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, no quiere actuar frente al abusivo contrato de un abogado para defender en causas personales a Gustavo Petro?”, afirmó el exmandatario en su cuenta personal.

Gustavo Petro confirma extradición de alias Pipe Tuluá y da ultimátum a alias Araña: “Tiene 10 días”

Los cuestionamientos fueron más allá. Pastrana dijo: “¿El uso de recursos para asuntos personales ya dejó de ser competencia de la Contraloría?“. Con esto, no tardó la respuesta del presidente Gustavo Petro en la misma red social.

Justificando el contrato, el primer mandatario le dijo que los funcionarios públicos que son juzgados por sus acciones como funcionarios tienen el derecho, y sus familias, a una supuesta póliza del Estado para pagar su defensa.

Presidente Gustavo Petro quiere salir de la lista Clinton. Foto: Presidencia.

Gustavo Petro salió a contraatacar al expresidente: “A diferencia de usted, Andrés, a mí me han metido en la lista Ofac, efectivamente, pero hasta ahora, es una decisión administrativa y no penal. Es diferente cometer posibles delitos sexuales que tener una sanción administrativa que está protegida por nuestras leyes si se produce en funciones”.

Citando el episodio que ocurrió en Nueva York, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, dijo: “Mi reunión y mis palabras están (sic) protegidas por la ley colombiana, estadounidense y por el tratado constitutivo de las Naciones Unidas”.

Petro negó cualquier tipo de vínculos con el narcotráfico, como supuestamente sugiere su inclusión en la lista Clinton: “A pesar de los esfuerzos de la extrema derecha buscando y construyendo pruebas sobre posible narcotráfico realizado por mí, ha fracasado y fracasará porque desde hace varias décadas soy el que más lo he combatido con evidencias irrefutables en el Congreso y durante mi Gobierno. No tengo indictment”.