Fuerte discusión entre Katherine Miranda y Daniel Briceño sobre las declaraciones de renta de la representante

Por medio de Twitter, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, discutió con el politólogo Daniel Briceño frente a unas sospechosas incongruencias en sus declaraciones de renta del pasado, las cuales por un lado mostraban un aumento del patrimonio y otras que no están disponibles.

La polémica surge por la declaración de renta de la congresista Katherine Miranda. Por medio de un hilo de Twitter, Briceño expuso presuntas inconsistencias en el documento. Toda la información la compartió con imágenes de respaldo.

Por un lado, afirmó que en la declaración de 2018, Miranda reportó un patrimonio bruto por $505.618 millones y deudas de $330.000 millones de pesos. Luego, sostuvo que para 2012, el patrimonio fue de $2.127.908.000, deudas de $702.661.000 y la declaración reveló un pago de impuesto de renta de $76.146.000.

En ese orden de ideas, Briceño recordó que el 3 de marzo, el usuario Federico Díaz señaló a la representante de cuadruplicar su patrimonio en cuatro años, calificando la situación como una ‘falta de transparencia’. Acto seguido, el politólogo puntualizó que Miranda presentó ante la Dian una nueva declaración para vigencia de 2021 en la cual el patrimonio bruto bajó $800.000.000.

La respuesta de la Miranda fue la siguiente frente a una persona anónima que le escribió a WhatsApp, calificándola de ‘hampona’, ‘traqueta’ y de tener un usuario de OnlyFans: “La declaración que están rotando es falsa y se equivoca, una mujer sí puede llegar a una posición sin que haya tenido que vender su cuerpo o robado a la Nación”. Sin embargo, Briceño señaló que la congresista debería dar explicaciones sobre esa situación y afirmando que ella no publicó sus declaraciones de renta de 2019 y 2020, siendo este actuar una violación a la Ley 2013 de 2019.

Sobre la 1:15 p. m. del 9 de marzo, Miranda declaró en un trino que cometió un error al presentar un error en la declaración de renta, dado que agregó como propio un bien inmueble que está pagando por medio de un leasing con un banco. “Por ahorrarme 1.500.000 que me pedía un contador. Esta es mi declaración corregida. Perdón la torpeza”, señaló la congresista al publicar el presunto documento arreglado.

Sin embargo, Briceño le respondió que la declaración que se reveló no era falsa, tal y como ella mencionó. Por lo que Miranda indicó que sí lo era, dado que argumentó que cuando una información desactualizada se difunde, se está incurriendo en una falsedad por no dar a conocer la versión reciente.

“Por eso aclaro nuevamente: hubo un error en la declaración, lo asumo y lo corrijo. No le debo nada a nadie. O bueno sí, al banco”, señaló la representante.

No obstante, Briceño no le creyó y le respondió, solicitando que no mintiera de esa forma. Le recordó que ella publicó en la página web de Función Pública el documento que se filtró; además, que le hizo extraño que la modificara justo cuando se volvió viral. “Recuerde que usted la enmendó solo cuando se le hizo viral. 6 meses después”, señaló.

En su defensa, Miranda puntualizó en dos puntos. El primero es que afirmó que hubo una corrección de 800 millones, debido a que era una equivocación que ella agregó en la primera declaración. Además, indicó que esos documentos son públicas. Empero, el politólogo la contradijo, manifestando que no todas las declaraciones de ella han sido visibles para todas las personas.

Además, recalcó que en el aplicativo de Función Pública, las declaraciones de 2019 y 2020 no aparecen. La conversación en redes sociales se viralizó al poco tiempo, por lo que los internautas dieron a conocer sus posiciones, algunos apoyando a la congresista y otros al politólogo que destapó el escándalo.