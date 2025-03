Fuerte reacción de Angélica Lozano tras críticas de Petro a Claudia López: “Que se preocupe por su cama matrimonial”

“En lugar de ayudar a construir un programa votado por el pueblo, llegaron como si nos hubieran hecho un favor a nosotros los brutos, ellos los inteligentes, los técnicos, y resulta que cometieron una barbaridad contra el programa del Gobierno, que es el votado por el pueblo. Así no es la amplitud— error mío— entonces lo traicionan”, dijo inicialmente el presidente en relación con el centro político.

Luego se refirió puntualmente a la exalcaldesa de Bogotá. “Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más veces en toda mi existencia, toda mi existencia. Que acordaba conmigo una cosa y al otro día, en la plena emisora cambiaba de idea, en la cama matrimonial cambiaba de idea”, sostuvo.