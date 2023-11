Fuerte señalamiento de Álvaro Uribe contra la JEP por testimonio de Salvatore Mancuso: “El bandido ha sido editado para acusarme”

El expresidente inició con un caso concreto: “Mancuso dijo a Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno, (q.e.p.d.), no sabía de la masacre de La Granja. Ahora dice lo contrario”.

“Dice Mancuso que dio dos millones a José María Maroso (fallecido de cáncer, mayo 2020) para mi campaña de Córdoba. No lo dijo cuando Maroso estaba vivo. La esposa y los cercanos a Maroso confirman la austeridad de esa campaña. Niegan la posibilidad de ese dinero”, agregó el exmandatario.

“Tampoco mencionó a Castaño, antes de asesinarlo, sobre su participación y la supuesta de Pedro Juan Moreno (Qepd) en el asesinato de Jesús María Valle, ocurrida cuando yo estaba en la Universidad en Oxford. Mancuso dijo a Justicia y Paz: ‘Sobre Jesús María Valle dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él no estaba enterado de nada de lo que allí ocurriera’”, se lee en el texto.

El expresidente mencionó que Mancuso dijo que no lo conoció, así como tampoco a los generales Carlos Alberto Ospina y Rosso José Serrano. A su vez, asegura que la evidencia contradice las declaraciones del exjefe paramilitar sobre la masacre de El Aro.

Lo que dijo Mancuso

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, dijo Mancuso ante la JEP sobre la masacre ocurrida en 1997.