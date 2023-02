“Fui imprecisa; el ministro tiene razón”: Piedad Córdoba sobre su señalamiento a Guillermo Reyes con Nicolás Maduro

La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, le dijo a SEMANA este lunes 27 de febrero que fue imprecisa con las declaraciones que entregó a esta revista, donde aseguró que el ministro Guillermo Reyes había asesorado en temas electorales al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Lo dijo después de que el funcionario emitiera un comunicado de prensa este fin de semana donde desmintió la declaración de la dirigente de izquierda.

“Nunca he tenido contacto ni vínculo alguno, ni he asesorado al presidente Nicolás Maduro, ni al gobierno de Venezuela en temas electorales, ni en ningún otro”, expresó el funcionario.

Además, en el mismo documento aceptó que fue veedor y observador electoral internacional en representación del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica.

Piedad Córdoba reconoció que viajó a Cuba con Álex Saab. - Foto: Autor Anónimo /SEMANA

Afirmó que hizo esas labores “tanto para todas las elecciones de Venezuela, como de los demás países de este continente desde el año 2002 hasta el 2021, lo que es y ha sido de público reconocimiento internacional”.

Córdoba le reconoció a SEMANA que el ministro Guillermo Reyes “tiene razón, fue imprecisa, lo que él dice en su comunicado de prensa es cierto”, dijo. La senadora añadió que confundió el papel de él en el país vecino.

Con relación a la entrevista de la Senadora Piedad Córdoba a la @RevistaSemana, me permito aclarar que: pic.twitter.com/DvRcYsNceo — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) February 26, 2023

En entrevista con este medio, la senadora insistió que en Venezuela hay democracia porque se llevan a cabo elecciones, que según ella son libres.

“Es más, lo invito a que hablen con una persona que ha sido asesora permanente del presidente Nicolás Maduro en el tema electoral: el actual ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes”, reveló.

Piedad Córdoba no ahorró elogios para el presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

“Lo ha asesorado en toda la parte electoral. Él ha trabajado estrechamente con él”, reiteró la senadora del Pacto Histórico.

Agregó: “Conozco a Guillermo (Reyes) hace mucho tiempo. Varias veces, en las elecciones, me encontré con Guillermo allá. Asesoraba al sistema electoral y siempre ha estado asesorándolo en ese tema. No creo que Guillermo se preste para que haya unas elecciones tramposas. Es más, no resiste el más mínimo análisis aquí cuando se las roban (las elecciones) desde la Registraduría. Allá es imposible robarse las elecciones. Imposible”.

Finalmente, Piedad Córdoba afirmó que la cercanía del ahora ministro con el régimen “no es un hecho delictivo”.

La senadora, además, le respondió a SEMANA por varios temas polémicos, entre ellos, su relación con el controvertido empresario, Álex Saab, hoy extraditado.

Piedad Córdoba recibió a SEMANA en su apartamento en Bogotá. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Dijo que lo conocía, reconoció que viajó con él en una oportunidad en un avión a La Habana, Cuba, pero con el objetivo de que él invirtiera en la transformación urbana de esa ciudad.

Además, no ahorró elogios para el presidente Gustavo Petro, pidió más unidad al Pacto Histórico y dijo que si ella pudiera no tendría problema en ser candidata presidencial.

También expresó su cariño a Nicolás Maduro, confesó que tiene buena relación con él y que visitará a Caracas el 10 de marzo próximo, cuando se conmemore los 10 años de muerte de Hugo Chávez.

Cabe resaltar que Córdoba recibió una propuesta de Netflix para que cuente detalles inéditos de su vida y algunos episodios de la historia del conflicto en el país. Ella no ha definido el tema, pero lo más probable es que su historia esté en dicha plataforma mundial.