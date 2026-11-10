Gabriela Muñoz habló tras conocerse nuevo video de Petro enviándole un beso a Deicy Jiménez: “Mi propia experiencia”

Gabriela Muñoz, una de las mujeres que han sido mencionadas en los escándalos del expresidente Gustavo Petro, se volvió a pronunciar después de que se conociera otro video del exmandatario con Deicy Jiménez en medio de una videollamada.

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La joven criticó con dureza el morbo que, según ella, se ha tenido en esta polémica. “Ahora resulta que la intimidad de Gustavo Petro se convirtió en una serie por capítulos, con videos nuevos cada día para alimentar el espectáculo mediático”, señaló.

“¿Desde cuándo una acusación justifica exhibir la vida privada de dos personas ante todo un país?”, se preguntó.

Muñoz afirmó que conoce a Petro y, por lo mismo, ha decidido hablar desde su propia experiencia de acuerdo a lo que ha vivido con él. “Jamás fui víctima de ninguna de las conductas que algunos pretenden insinuar al involucrar mi nombre”, manifestó.

Gabriela Muñoz y Gustavo Petro. Foto: Foto: Instagram Gabriela Muñoz y Colprensa, respectivamente.

De hecho, calificó al hoy líder de la oposición como una persona respetuosa de las libertades, la autonomía y la dignidad de los demás.

Sobre los videos que se han revelado hasta el momento, la también estudiante de Derecho apuntó que allí lo único que se ve es afecto y cercanía entre dos personas que sostuvieron un vínculo.

“Como defensora de los derechos de las mujeres, me preocupa ver cómo una mujer que denuncia termina siendo instrumentalizada políticamente y participando en un espectáculo que también vulnera su propia intimidad”, expresó.

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En ese sentido, señaló que no entiende por qué, si existen denuncias serias, el tema se tiene que convertir en un “circo mediático”. Afirmó que para eso están las autoridades, las investigaciones y las pruebas.

Además, Muñoz cuestionó a algunos periodistas porque, desde su visión, lo que se está haciendo es difundir material íntimo sin consentimiento, lo que puede vulnerar derechos y tener consecuencias legales. “No todo lo que reciben debe convertirse en entretenimiento nacional”, escribió.

“Estamos presenciando una de las formas más sucias de utilizar la intimidad como arma política. Y lo más lamentable es que detrás de este espectáculo hay familias, hijas y seres queridos cuya tranquilidad y salud mental también merecen respeto”, añadió.

Por último, Gabriela Muñoz rechazó de manera categórica todo lo que ha venido sucediendo. “La dignidad humana no puede sacrificarse para alimentar el morbo ni para librar disputas políticas”, complementó.