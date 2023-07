Gardeazábal pronostica que Petro “será el gran perdedor” de las elecciones regionales, mientras el Centro Democrático agoniza

SEMANA: Se cerraron las inscripciones, ¿cómo ve el escenario político de las elecciones regionales?

GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZABAL: Indudablemente hay dos factores que predominaron: un sentimiento antipetrista que tiene muchas estrías y no ha sido unificado. Por otro lado, una indisciplina integral de parte del antiguo Pacto Histórico que no pudo definir candidatos únicos y el divisionismo en los municipios fue muy fuerte.

SEMANA: ¿Por qué dice antiguo Pacto Histórico?

G.A.G.: El Pacto Histórico fue una agrupación de 11 diferentes vertientes de la izquierda recogidos bajo el toldillo de Gustavo Petro y como tal lo hicieron presidente. Pero cómo protegerse bajo un toldillo no es garantía de nada, pues la primera vela que prendieron les quemó el toldillo. Hoy no tienen quién organice la disciplina.

SEMANA: ¿Cree que como van las cosas el Pacto Histórico se extinga?

G.A.G.: Todo depende de Gustavo Petro, quien está actuando en el gobierno como si todavía fuera candidato y en el manejo político como si fuera un dictador. Eso genera una contradicción y él es quien resuelve el futuro del Pacto Histórico.

SEMANA: ¿En resumen, cómo cree que le vaya al Pacto Histórico en estas elecciones regionales?

G.A.G.: Bastante aporreado. Si lo vemos en las capitales, no encontramos una unidad de criterio frente a candidatos que demuestren impacto.

SEMANA: ¿Cómo está viendo la pelea por la Alcaldía de Bogotá?

G.A.G.: Parece que se la estuvieran dejando ganar muy fácil a Juan Daniel Oviedo haciéndole críticas de costurero porque vive en Suba y no porque reside al pie del Palacio de Nariño. Las otras batallas adolecen de una falta de propuestas gancho. Todo el mundo creería que el mejor alcalde podría ser Jorge Enrique Robledo, pero él tiene el mismo inconveniente que ha tenido a lo largo de su carrera política: no engancha. En el caso de Gustavo Bolívar, a veces da risas o, de pronto, temor porque sus observaciones no son las de un político que quiera conseguir votos sino las de un político que quiere asustar a determinada clase de votantes. Los otros candidatos no parecen aflorar fácilmente. Esto terminará siendo una pelea entre dos.

SEMANA: Es decir, ¿cree que habrá segunda vuelta?

G.A.G.: La lógica matemática así lo indica, veo a Oviedo y a Bolívar.

SEMANA: ¿Y entre los dos cuál cree que podría ganar?

SEMANA: ¿Gustavo Bolívar es tan fuerte como lo muestran algunos analistas políticos?

G.A.G.: Si fuera tan fuerte estaría de primero en las encuestas y habría obtenido un respaldo mayúsculo de otras vertientes.

Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldia de Bogotá por el pacto | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Pero uno no puede desconocer que Petro es fuerte en Bogotá y hay un voto de izquierda y centroizquierda fiel en la capital.

G.A.G.: Petro puede ser muy fuerte, es gobierno, pero está tan equivocado, comete tantas equivocaciones y tales errores garrafales que se cobrarán en votos.

SEMANA: ¿Juan Daniel Oviedo sí es un fenómeno político?

G.A.G.: No me parece fenómeno. Es un tipo que cada vez que coge un trabajo lo hace bien, no tiene un gancho muy fuerte, no tiene una experiencia política de barriada, pero su poder de convicción que demostró en el Dane le ha servido para, ahora como candidato, demostrar que es capaz para levantar votos.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Noviembre 3 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Usted ve al Centro Democrático respaldando a Juan Daniel Oviedo?

G.A.G.: Daría lo mismo o nada. El Centro Democrático agoniza.

SEMANA: ¿Por qué?

G.A.G.: Porque no tiene organización, porque su jefe-Álvaro Uribe- está perdido en unas brumas y porque en la contradicción permanente entre Paloma Cabal y María Fernanda Cabal ha llevado a que los demás se pierdan por completo. No han sido capaces de canalizar una recia oposición a un gobierno permanentemente equivocado que mete las de caminar. En las regiones, está añadido a muchos candidatos. Mire el caso de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. No tienen candidatos. Se pegaron algunos con suerte y otros sin ella.

SEMANA: Tienen a Diego Molano compitiendo por la Alcaldía de Bogotá.

G.A.G.: ¿En verdad, es candidato?

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Cómo ve la aspiración de Jorge Robledo?

G.A.G.: Sería el mejor alcalde para Bogotá, tiene todo el conocimiento, claridad, entereza, sería el contrapeso ideal a Petro, pero él no es capaz de convencer con el gancho que se necesita en una contienda política.

SEMANA: Carlos Fernando Galán.

G.A.G.: Repetido.

Carlos fernando galán Excongresista y exconcejal | Foto: pilar mejía cifuentes-semana

SEMANA: Rodrigo Lara.

G.A.G.: En el aire.

SEMANA: Y el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía.

G.A.G.: Este país no vota por quepis.

SEMANA: ¿El apoyo de Claudia López será clave para elegir su sucesor o que se haga a un lado?

G.A.G.: Más bien es un fardo a quien respalde.

SEMANA: Vamos al Valle, ¿ve a Dilian Francisca Toro como gobernadora o Tulio Gómez sorprenderá?

G.A.G.: Puede pasar cualquier cosa porque Dilian Francisca hace política a la antigua, ella no ha podido convencerse de que estas son las épocas de las plataformas, de la intercomunicación, ella hace política como la aprendió a hacer en Guacarí. Tulio es un verdadero ignorante en el manejo de la cosa pública, en el manejo de la política, pero con una gran cauda de seguidores del América.

La exdirectora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro. 21 de Octubre 2021 Foto: Esteban Vega La-Rotta Revista Semana | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Usted por cuál de los dos votará?

G.A.G.: No, yo por Tulio no voy a votar porque bastante mal le quedaría al Valle del Cauca tener una organización de alguien que no tiene ni idea del manejo de la cosa pública.

SEMANA: ¿La derecha y la centroderecha recuperarán las grandes ciudades? Ejemplo: Medellín, Bogotá.

G.A.G.: Barranquilla la tienen hace rato, están los mismos con las mismas, allá no hay derecha ni izquierda, es Char. Fico ya fue alcalde y es la única personificación de la derecha no uribista que está cogiendo vuelo. En Bogotá le atribuyen la derecha a un pensador como Oviedo. Él no es la derecha de María Fernanda, ni más faltaba, ni mucho menos la de Uribe.

SEMANA: Entonces, quién será el gran ganador de esta contienda regional…