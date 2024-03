General (r) Zapateiro responde tras acusaciones de Petro contra exfuncionarios de Duque: “Que más bien gobierne porque no ha hecho nada”

“Que más bien gobierne, gobierne porque no ha hecho nada. Le doy una recomendación a la cúpula; empleen muy bien a los hombres y mujeres bajo su mando para evitar fracasos operacionales. No dejen que el Ejército Nacional caiga en el desprestigio, por ineptitud de otros”, dijo.

Zapateiro también le respondió al presidente Iván Duque, quien cuestionó a Petro por su declaración. “No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional. Mis batallas han sido en Democracia y las he ganado con el voto popular. Más bien, los que promovieron bloqueos, vandalismo y destrucción, que tiren la primera piedra porque son los que han buscado la ruptura institucional y ahora pretenden hacerlo violando la Constitución”, dijo el exmandatario.