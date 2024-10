Germán Vargas Lleras reacciona a fallo que ordena a Gustavo Petro retractarse sobre su hermano: “Calumnioso, mentiroso”

El líder de Cambio Radical quisiera que el mandatario colombiano acatara la decisión del Consejo de Estado, pero cree que no pasará.

“Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no porque está amparado en su fuero presidencial. Deshonra y calumnia a todo el mundo, sin ninguna prueba. Por eso es que yo he sostenido que en sus manos el Estado de derecho está en grave peligro”, concluyó Vargas en el video.