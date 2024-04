Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le hizo el quite al día cívico de Petro y anunció que “trabajarán normalmente”

No bastaron los argumentos que entregó el presidente Gustavo Petro para anunciar un día cívico en Colombia este viernes 19 de abril con el objetivo de economizar energía eléctrica y agua potable tras el intenso Fenómeno del Niño que sacude al país.

Algunos gobernadores y alcaldes de ciudades grandes no le copiaron. Y, al contrario, convocaron a sus funcionarios públicos a trabajar común y corriente. Al fin y al cabo, el primer mandatario no es el jefe de los gobernantes regionales y cada uno goza de autonomía en sus decisiones.

Uno de los gobernadores en pararse en la raya y no aceptar el decreto de día cívico fue el de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Él, quien tiene cercanía con el Centro Democrático y ha protagonizado profundas diferencias con el líder del Pacto Histórico, no acatará el día nacional de rebeldía, como lo llamó Petro.

Así el presidente Petro haya anunciado vía decreto el día cívico, el gobernador Rendón, como cada mandatario local, toma sus propias decisiones y decide si sus entidades públicas trabajan o no.

Igual posición adoptó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien anunció que los funcionarios públicos del Distrito no se acogerán al decreto nacional y tendrán que ir a trabajar común y corriente.

“Mañana, la Administración Distrital operará con normalidad”, dijo. E informó que la necesidad de cambiar los hábitos y reducir el consumo de agua no es cuestión de un día, “es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo. Más que un día cívico, Bogotá necesita a todos sus servidores públicos dedicados a lograr la reducción en el consumo de agua y a los ciudadanos poniendo de su parte por el bien común. Los colegios oficiales del Distrito tendrán clases presenciales con normalidad”.

“Un llamado a que no gasten más agua de la estrictamente necesaria: ducha de tres minutos, no lavar ventanas, carros ni fachadas y no acumular más agua de la estrictamente necesaria para lo básico”, manifestó.