Gobierno aclaró que campesinos que se suscriban a programa de sustitución de cultivos de coca no podrán sembrar más de lo que ya tienen

A pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció un programa de sustitución de cultivos en el que los campesinos podrán seguir haciendo uso de los cultivos de coca mientras se da la gradualidad, el Gobierno aclaró que en todo caso no podrán sembrar más.

“En la medida en que va funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de la hoja de coca. Entonces, se establece un periodo donde conviven ambos hasta que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos tenga niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esta familia campesina”, aseguró Petro el pasado viernes en El Tarra, Norte de Santander.

El mandatario aclaró que para el programa de sustitución no se necesita simplemente de salidas individuales y por eso habló de una gradualidad, pero aclaró que eso no quiere decir que quienes se suscriban a ese proceso no se comprometan a dejar de sembrar coca.

“Se necesita cambiar la región toda. Garantizar las bases fundamentales de la producción nueva. Para ello, por ejemplo, en el caso del Catatumbo vamos a traer un dinero 40.000 millones para construir la Universidad del Catatumbo”, anunció Petro.

Sobre esa decisión, el mandatario aclaró que la construcción de la institución educativa comenzará el próximo año y se espera tener 16 mil estudiantes.

Cabe recordar que la aclaración surge luego de la polémica que se generó por las declaraciones que dio el mandatario recientemente en las que anunció que mientras se logra que el campesino sustituya los cultivos y se logre esa transición se podrá seguir sembrando coca.

“Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo, nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, aseguró el mandatario desde el municipio.

El mandatario dijo que los funcionarios deben llegar al territorio para ayudar al campesino en esa transición y que puedan darse otros cultivos. “La producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria, no solo es plantar hoja de cacao, sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”, aseguró.

Petro reiteró que el propósito de esa idea, de que convivan ambos cultivos, es que si un campesino que tiene en sus terrenos coca no quita su cultivo es porque puede tener incertidumbre sobre ese modelo de transición y por eso se le garantiza que pueda seguir con los cultivos con los que ya cuenta hasta que se logre ese cambio.

Cabe recordar que en los últimos días se llevó a cabo un encuentro cocalero celebrado en esa región, donde Petro hizo el anuncio y conversó sobre distintas estrategias alrededor de esos cultivos, la presencia que tiene en el Catatumbo y la posibilidad de sustituirlo con el propósito de acabar el conflicto armado en el país.

“Es una iniciativa que surgió por voz propia del presidente en la visita que realizó el pasado mes de septiembre y a su vez se encuentra apoyado por todas las organizaciones sociales y las comunidades indígenas del pueblo Barí del Catatumbo”, aseguró Juan Carlos Quintero, director de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Desde distintos sectores cuestionaron que el mandatario permita que los campesinos sigan cultivando coca porque consideran que eso podría generar que continúe la problemática y no lograr la transición que espera el Gobierno.

En medio de sus declaraciones, también causó polémica que el mandatario aseguró que la devaluación del peso colombiano se debe en parte a que no estarían ingresando dineros del narcotráfico, específicamente, de la cocaína.