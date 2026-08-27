Gobierno de Abelardo De La Espriella alista depuración de la junta de Ecopetrol y recibe respaldo unánime de gobernadores productores de petróleo

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en su estrategia de quedarse con las mayorías en la junta directiva de Ecopetrol, tal como lo hacen todos los jefes de Estado apenas llegan al poder.

La primera estrategia fue convertir a Luis Felipe Henao en el presidente de la junta directiva de la petrolera. Y la segunda fue sostener a Ricardo Rodríguez Yee como integrante de la junta.

Luis Felipe Henao asumió la presidencia de Ecopetrol. Foto: Montaje Semana

Rodríguez estuvo a punto de salir de la compañía porque algunos gobernadores contemplaron la opción de elegir en su reemplazo a la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez, del Partido de La U y cercana a la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Martínez tenía 4 de 6 votos de los mandatarios productores del crudo, pero el Gobierno De La Espriella se movió y garantizó que los seis mandatarios regionales respaldaran la continuidad de Yee, quien hizo parte de la junta directiva de Ecopetrol en la administración de Gustavo Petro y fue crítico de las posturas del entonces presidente Ricardo Roa.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y Abelardo De La Espriella. Foto: Gobernación del Huila.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés; el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera; el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez; el mandatario de Santander, Juvenal Díaz; el gobernador de Casanare, César Augusto Ortíz, y el de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, enviaron una carta al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, donde le anunciaron que apoyaban la ratificación en la junta directiva a Ricardo Rodríguez Yee.

“Dado el alcance a nuestra comunicación el 21 de agosto, en atención a la comunicación del 20 de agosto de 2026, los gobernadores de los departamentos productores de hidrocarburos explotados por Ecopetrol, en ejercicio de las facultades y responsabilidades que dicha posición les confiere, hemos decidido ratificar de manera formal al señor Ricardo Rodríguez Yee como candidato en el renglón octavo de la plancha para integrar la junta directiva en el ejercicio del periodo constitucional actualmente vigente de 2025 a 2029”, se lee en la misiva firmada por los mandatarios regionales.

Gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Foto: Foto rueda de prensa gobernador

Varias fuentes cercanas a De La Espriella le informaron a SEMANA que el objetivo del Gobierno es que también se garantice la continuidad de César Loza, representante de los trabajadores, quien también fue crítico con las políticas de Ricardo Roa durante su paso por Ecopetrol.

Al interior de la petrolera se examina la salida jurídica que permita la depuración de la lista y se aproximen los movimientos de Hildebrando Vélez, padre de la exministra Irene Vélez y uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro. También el de Carolina Arias, cercana al petrismo y a la senadora de izquierda, Isabel Zuleta. En la lista de quienes saldrían está Alberto Merlano Alcocer, tío de la exprimera dama Verónica Alcocer.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde que llegó al poder que “recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi Gobierno”,al advirtir sobre la preocupante situación de las reservas de petróleo y gas en Colombia.