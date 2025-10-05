El Gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro para buscar la liberación de los colombianos que se encuentran detenidos injustamente en Venezuela.

Por lo menos, eso fue lo que confirmó la canciller Rosa Villavicencio, quien en diálogo con Noticias RCN aclaró que desde el Ejecutivo se está buscando que estas personas puedan volver a reunirse con sus familias.

Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Nosotros estamos trabajando en este caso de detenciones arbitrarias para que estas personas que están detenidas en Venezuela puedan ser liberadas”, comentó.

De hecho, la ministra de Relaciones Exteriores sostuvo que recientemente hubo una reunión con los allegados de los capturados y allí se comprometieron a llevar a cabo todas las acciones que permitan su liberación.

Villavicencio indicó que se basarán en el Derecho Internacional Humanitario para que los involucrados tengan un debido proceso y así se aclare su situación.

“Estas personas están acusadas de algunos delitos, pero lo que nosotros pedimos es el debido proceso para que puedan tener sus abogados. Y si no tienen ninguna imputación, que sean liberadas”, manifestó.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. | Foto: AP

La funcionaria colombiana puso de ejemplo lo que pasó en su momento entre Estados Unidos y Venezuela, países que negociaron para liberar a los ciudadanos norteamericanos que se encontraban en la nación latinoamericana.

“Estamos en esas negociaciones diplomáticas para que también sean liberados los colombianos”, dijo.

Según se ha podido conocer, serían al menos 40 los connacionales que se encuentran capturados de manera irregular por el régimen de Nicolás Maduro.

Además de esto, la canciller recordó que hasta el momento el Gobierno de Petro no reconoce la legitimidad de los resultados de las elecciones que se realizaron en Venezuela en 2024, pues la oposición ha denunciado que la dictadura hizo fraude.