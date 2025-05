Gobierno responde a preocupación del Congreso: “Nadie se puede asustar por la espada de Bolívar”

En un fragmento de la comunicación, Cepeda dijo: “Hoy enfrentamos un momento decisivo, una embestida sin precedentes contra los pilares de nuestro Estado (…). Nunca un Gobierno había presionado al poder Legislativo con tal intensidad. Les pido que no se dejen amedrentar”.

Benedetti aseguró que el Gobierno nacional no ha amedrentado ni amenazado a los senadores y representantes. Sin embargo, la prueba que tienen los congresistas son las palabras que emitió el pasado 1 de mayo el presidente Gustavo Petro ante una multitud en la Plaza de Bolívar.

“A mí lo que me preocupa de esa carta es que el presidente Cepeda dice que se está amedrentando al Congreso de la República y hay que rechazar de forma tajante que no se ha amedrentado ni se ha amenazado al Congreso de la República”, afirmó el ministro del Interior este lunes.

La defensa del funcionario es que lo único que se comentó en las protestas del Día del Trabajo fue: “‘Si no votan los derechos de los trabajadores, de que tengan un suelto decente, muy seguramente el pueblo lo que va a hacer es no reelegirlos‘ (…) No hay amenaza”.