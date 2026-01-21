Gran Consulta por Colombia genera preocupante alarma; denuncia sabotaje electoral

La Gran Consulta por Colombia lanzó una preocupante alarma de cara a las próximas elecciones de consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026.

Los integrantes de este grupo —conformado por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán— hicieron la advertencia.

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

“Denuncia y rechaza de manera categórica los intentos de sabotaje en redes sociales que buscan desinformar, confundir a la ciudadanía y afectar el normal desarrollo de este ejercicio democrático”, dice el comunicado de este 21 de enero.

Esta denuncia estaría relacionada, presuntamente, con intentos de algunos grupos que pretenden anular el voto en las consultas creando varios contenidos digitales malintencionados.

“Estas prácticas atentan contra la transparencia electoral y vulneran el derecho de los colombianos a tomar decisiones informadas y libres. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que investiguen estos hechos y adopten las medidas necesarias que garanticen un proceso limpio y confiable”, se lee en el escrito.

Los integrantes de la Gran Consulta por Colombia enviaron un mensaje a los demás candidatos presidenciales que también buscan llegar a la Casa de Nariño.

“Invitamos a todos los actores políticos y contrincantes a mantener una competencia basada en el respeto, las ideas y la transparencia, fortaleciendo la democracia y promoviendo una participación amplia y consciente de la ciudadanía”, mencionaron.

Por último, también enviaron un mensaje a los votantes: “La consulta es una oportunidad para que los colombianos decidan en libertad. Defenderla es responsabilidad de todos”.

El próximo 6 de febrero vence el término para que los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional para participar en consultas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República.

Los aspirantes que manifiesten su intención de estar en ese mecanismo participarán en el sorteo de los puestos de la posición dentro del tarjetón electoral.

La Registraduría enfatizó que primero se sorteará la posición de cada consulta y, posteriormente, se rifará el orden de los candidatos en cada una de ellas, salvo que las propias organizaciones lo hayan establecido previamente.