Política

¿Guillermo Jaramillo se quedó dormido en pleno consejo de ministros? Así reaccionó el presidente Gustavo Petro

El particular momento se presentó en la Casa de Nariño.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 3:51 p. m.
El presidente Gustavo Petro hizo particular reclamo a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El presidente Gustavo Petro hizo particular reclamo a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Pantallazos tomados de la transmisión oficial de la Casa de Nariño al consejo de ministros del 24 de marzo de 2026

Se siguen conociendo detalles del más reciente consejo de ministros, el cual se llevó a cabo en la noche del martes de esta semana, en la Casa de Nariño, cuya reunión contó con la participación de todos los integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, en las redes sociales se hizo viral un episodio que se registró en esa sesión, la cual involucró al mandatario y a uno de sus más cercanos ministros. Se trata del jefe de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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En uno de los apartes de esa reunión de alto nivel, el jefe de Estado notó que Jaramillo se estaba quedando dormido, hecho que lo motivó a dar una declaración sobre esa situación.

El llamativo momento se dio mientras Petro estaba hablando sobre la producción de alimentos en el país: “Guillermo Jaramillo, yo tengo más sueño que usted, porque no dormí anoche, la vaina esta de las rabias que me dan, pero hay que despertarse. Ustedes, yo sé que usted no es noctámbulo, pero a mí me toca”.

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Durante el consejo de ministros de este martes 24 de marzo el presidente pidió garantizar casa a familiares de los 69 uniformados fallecidos y denunció fallas en alimentación y bienestar en las Fuerzas Armadas
Durante el consejo de ministros de este martes 24 de marzo, el presidente pidió garantizar casa a familiares de los 69 uniformados fallecidos y denunció fallas en alimentación y bienestar en las Fuerzas Armadas. Foto: Captura transmisión

Pero no fue el único hecho que no pasó desapercibido en el consejo de ministros, ya que en esa polémica sesión el presidente arremetió contra Natalia Irene Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“El Conpes, señora Irene, no está en discusión democrática de las fuerzas diferentes. La Constitución dice, apréndaselo. A lo mejor por estudiar tanto en Alemania no se leyó la Constitución. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia es el presidente de la República. Toma las decisiones, no está en consenso, no es una asamblea estudiantil para decidir si se va a hacer huelga o no. Es una decisión de campo de batalla militar y ahí no funciona la democracia asamblearia, ahí funciona la orden”, afirmó el jefe de Estado, en la reunión que fue televisada en vivo por las redes sociales del Gobierno.

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En el pasado consejo, el jefe de Estado concentró su discurso en la tragedia que se presentó en Putumayo, en la que se precipitó un avión Hércules, dejó 69 uniformados muertos y más de 50 personas heridas.