El ministro de Hacienda, presente en el debate, asegura que Colombia no ha perdido la confianza de los bancos multilaterales.

Gustavo Bolívar arremete en contra del senador Miguel Uribe y no lo baja de farsante

Las diferencias entre el senador de la bancada de Gobierno, Gustavo Bolívar, y el senador de oposición, Miguel Uribe Turbay, han salido a la luz en repetidas ocasiones, sobre todo en los debates que se llevan a cabo en cualquiera de los salones del Congreso de la República.

Eso fue lo sucedido el pasado martes 29 de noviembre, cuando en la Comisión Tercera del Senado nuevamente tuvieron un altercado, debido a que Miguel Uribe, manifiesta que le cerraron el micrófono, y que ello fue una falta de respeto, además de no darle el espacio para alzar la voz como oposición.

Sumado a que Uribe hablaba también de que Colombia ya no es un país confiable para los bancos en el mundo, que son quienes financian grandes proyectos.

Así las cosas, Bolívar arremetió contra Miguel, afirmando a través de Twitter que “hay que desenmascarar a este farsante que se pasea por los medios con cifras mentirosas para desprestigiar al Gobierno”.

El senador que moderaba el debate compartió un fragmento de la intervención del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en donde expresó que “el margen de riesgo en Colombia hoy es del mismo que teníamos a comienzo del gobierno, el aumento se dio durante el Gobierno pasado por la pérdida de inversión”.

El ministro le pidió al senador Uribe que por favor mirara “las cifras recientes, porque usted parece que solo mira las negativas. En el CDS (contrato financiero bilateral) estamos igual que al comienzo del gobierno”.

“Ayer tuvimos una demanda por nuestro bono de 4.300 millones de dólares o sea casi 3 veces lo que vendimos. ¿Demanda? Amplia demanda hay”, agregó.

El jefe de esa cartera dijo que los Bancos multilaterales privados “lo que quieren es prestarle plata a este país, o sea no hay ninguna desconfianza que uno observa en los mercados financieros internacionales, el Banco Mundial vino y ofreció garantías de crédito”.

“Por poner un ejemplo en el Banco Mundial... un crédito que teníamos de 500 millones de dólares que fue la comisión interdepartamental del crédito público, inmediatamente nos dijeron ‘se lo damos en mil millones este año’ o sea, digamos el banco mundial, el Bid, la Caf, el Banco Francés de Desarrollo, la Kfw”, entre otras entidades financieras que le han ofrecido crédito a Colombia, aseguró el minHacienda Ocampo.

El IVA en la reforma tributaria

Otro de los temas neurálgicos que ha sido tocado en las últimas semanas es el IVA en la tributaria. En días pasados en medio de un debate sobre el tema en Vicky en SEMANA, estuvieron el senador Uribe y la senadora Claudia López, del Pacto Histórico.

Para Uribe, los colombianos “estamos viviendo una incertidumbre que desató este Gobierno. Un pánico económico que ha ahuyentado a la inversión y poniendo en riesgo a los empleos... Eso lleva a que tenemos que tomar medidas urgentes para aliviar el IVA de los colombianos; por eso, hemos propuesto que pase del 19 % al 6 %”, para atenuar el costo de vida en Colombia.

Mientras López asegura que hay una “tesis tremendista del pánico causado por el nuevo Gobierno... Si bien Gustavo Petro no es un presidente que se haya dedicado al espejo retrovisor, es clarísimo, para cualquier economista, que las políticas económicas tienen su rezago”.

“Yo no me como el cuento de la catástrofe de la reforma tributaria, que todavía no está en ejecución, y sí la catástrofe heredada del Gobierno anterior, que este Gobierno ha asumido con la reforma tributaria para fortalecer al fisco nacional y dar seguridad a los mercados”, agregó.

Asimismo, Uribe rememoró que una de las palabras compartidas por el presidente Gustavo Petro, durante su candidatura, fue que “había que bajar el IVA. Entonces, les parece populista cuando están gobernando, pero cuando eran oposición les parecía fundamental”. Por lo tanto, el senador del Centro Democrático precisó que ahora en la bancada del actual Gobierno “se hacen los locos”.