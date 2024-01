Gustavo Bolívar defiende los 4.500 millones que pagó el Gobierno por el arriendo de una casa en Davos: “con razón el turismo nunca despegó en Colombia, creían que era gratis”

“Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y a menudo bajo la nieve; no creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia, así cueste su arriendo $4500 millones. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”, posteó Restrepo en su cuenta personal de X.