Gustavo Bolívar muestra recibos y dice que le ha consignado más de 176 millones de pesos a la familia de Bruno Díaz: “Me tocó mostrar los pagos para que cesen las calumnias”

Dicen que debo plata a la familia de Bruno Díaz. MENTIRA

No quería hacer esto pero me tocó mostrar los pagos para que cesen las calumnias.

Les he pagado $156.795.396 de un contrato de 200 millones a 10 años.

Aquí un hilo d los recibos.

Favor 20 mil RT para desmontar esta mentira: pic.twitter.com/9LiRojqE5q