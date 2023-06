Gustavo Bolívar no descarta un cargo en el gobierno: “Me gustaría, pero no puedo ocupar puestos públicos hasta enero de 2024”

El exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar definirá el próximo martes 13 de junio si aspira o no a la Alcaldía de Bogotá. SEMANA conoció que ese día él se encontrará en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro para despejar dudas y definir su futuro político.

Si Bolívar tuviera que decidir ya su aspiración política, lo más probable es que no compita porque tiene compromisos laborales con la productora de televisión Telemundo.

Más allá de eso, el exsenador no tiene ganas de medirse en las urnas, competir por un cupo y convertirse en el sucesor de la alcaldesa Claudia López.

Gustavo Bolívar es uno de los más fieles defensores de Gustavo Petro. - Foto: Semana

Por esto, este miércoles 7 de junio, en la Emisora Atlántico le preguntaron si le gustaría reemplazar a la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, quien salió del gobierno en medio de un escándalo que salpicó al presidente y él lo pensó.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA dijo: “Yo respondí que me gustaría, pero no puedo ocupar cargos públicos por un año. De pronto, sin salario, podría prestar mi colaboración para lo que me diga el presidente. Hoy estoy inhabilitado”, dijo.

Y agregó: “La inhabilidad no me la inventé yo. Después de enero de 2024 yo puedo y, seguramente, entraré al gobierno, pero eso lo hablaré con el presidente Gustavo Petro el próximo martes”.

Además de la charla que sostendrá Gustavo Bolívar con el presidente, su decisión de aspirar también dependerá de una reunión que sostendrá este miércoles 7 de junio con Telemundo en Estados Unidos.

El escándalo entre Gustavo Petro y Armando Benedetti puede pasarle una cuenta de cobro a las elecciones regionales de octubre. - Foto: Getty Images

SEMANA estableció que el político y escritor tiene actualmente dos contratos como guionista de televisión. Uno con el canal RCN y otro con Telemundo.

De acuerdo con el exsenador, la organización Ardila Lulle, del canal RCN, no tuvo problema en que él fuera candidato y siguiera escribiendo una novela para el canal de televisión.

No obstante, falta la decisión de Telemundo, un canal que, según ha trascendido, es mucho más complejo a la hora de aceptar este tipo de propuestas.

Si Gustavo Bolívar no aspira a la Alcaldía de Bogotá, el Pacto Histórico quedaría con las aspiraciones de Carlos Carrillo y Heidy Sánchez. - Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/ FOTO2: SEMANA/ FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

Gustavo Bolívar ha sido enfático en que quiere aspirar a la Alcaldía de Bogotá, pero necesita financiarse porque actualmente está cumpliendo compromisos económicos que ha obtenido en los últimos meses y no puede desprenderse de sus dos contratos.

Por eso, también condicionó su decisión a la postura que adopte Telemundo.

Él le contó a SEMANA que puede terminar de escribir la novela a la cadena de televisión estadounidense en diciembre de 2023. Y no puede dejar de escribirla por un asunto de profesionalismo y económico.

Aunque Bolívar no lo contó, él ya ha hablado con el presidente Gustavo Petro de su aspiración a la Alcaldía de Bogotá y el mandatario ha visto con buenos ojos el ejercicio político de uno de sus más fieles escuderos. Al fin y al cabo, hasta el momento no hay candidatos fuertes en el Pacto Histórico que tengan el calibre para convertirse en los sucesores de Claudia López.

Gustavo Bolívar marca bien en las encuestas porque su rostro es conocido y tiene el aval del ala más cercana al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, como están las cosas tras la crisis que generaron al Gobierno el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefe de gabinete Laura Sarabia, el escenario podría cambiar.