Gustavo Bolívar rompe el silencio sobre escándalo de chuzadas en el gobierno; pide la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue chuzada por la Policía Nacional, luego de que la jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro la acusó de ser la principal sospechosa de haberse robado un maletín con un dinero en efectivo, el cual todavía no se ha confirmado de cuánto era el monto.

Igualmente, el fiscal Francisco Barbosa explicó este jueves en rueda de prensa que la intervención telefónica se ordenó a través de una maniobra ilegal, puesto que se vinculó a la mujer y a otra empleada de la alta funcionaria con el grupo criminal del Clan del Golfo. Asimismo, enfatizó que con esa excusa se estaban realizando los seguimientos.

“Las chuzadas volvieron a Colombia. Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho. Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia. A Marelbys la trasladan en un carro y le hacen el polígrafo, que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”, precisó.

Luego, añadió: “Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial y que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derecho humanos incluso previo a la Constitución de 1991. Todo está evidenciado, tenemos los documentos”.

Este nuevo escándalo que salpica a la administración del jefe de Estado cordobés provocó un tsunami de cuestionamientos en las diferentes redes sociales. Incluso, muchos líderes políticos han criticado el accionar de Sarabia.

Uno de los últimos en romper el silencio y pronunciarse con respecto a este lamentable hecho fue el exsenador Gustavo Bolívar, quien pidió públicamente la salida de la jefe del gabinete y Armando Benedetti.

“Una pelea interna entre círculos de poder no puede llevar al Gobierno a la crisis y a todo el movimiento al desprestigio. Laura Sarabia y Armando Benedetti se deben ir. También los policías implicados en las chuzadas. Toda mi solidaridad con el presidente Petro por este mal momento”, sentenció el excongresista.

Cabe recordar que Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, reveló en SEMANA los angustiantes momentos que padeció el lunes 30 de enero, debido a que funcionarios del actual Gobierno la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla al polígrafo.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el hecho se presentó después de que se perdiera una maletín con dinero en efectivo en la casa de la mano derecha del jefe de Estado. Asimismo, manifestó que Sarabia fue quien le advirtió que debía someterse a ese procedimiento, pese a que ella no quería.

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir. Me sentí secuestrada”, explicó en este medio.

Meza puntualizó que lo que más la atemorizó fue la insistencia de los hombres que le practicaron el polígrafo y que le dijeron, según ella, que esa noche no llegaría a su casa, recalcando que la incomunicaron.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir. Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, concluyó.