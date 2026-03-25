Gustavo Petro acusó al gobernador de Antioquia de abrazarse con “uno de los peores criminales” del departamento

El presidente Gustavo Petro volvió a chocar con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al señalarlo de haberse abrazado a “uno de los peores criminales” del departamento.

El jefe de Estado empezó diciendo: “Dice el gobernador de Antioquia que soy defensor de criminales, pero se abrazó con uno de los peores de Antioquia”.

Se refería al exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por sus nexos con el paramilitarismo y cuyos hijos son cercanos al actual mandatario regional.

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El mensaje de Petro llegó por una publicación que hizo el exsecretario privado de Ecopetrol y mano derecha de Daniel Quintero, Esteban Restrepo, sobre la relación de los Ramos con la administración de Rendón.

Restrepo, que también fue secretario de despacho en Medellín, manifestó que se le habría entregado la Fábrica de Licores de Antioquia, como cuota política, “a la familia del parapolítico exgobernador Luis Alfredo Ramos y ahora buscan privatizarla”.

El exfuncionario agregó: “¿Quién sabe cuánto les quedará del negocio? Mientras tanto, las élites de Antioquia guardan un silencio cómplice, como lo hicieron con la privatización de UNE (y) desastre de Hidroituango”.

La publicación incluía cuatro fotos donde se puede ver a Luis Alfredo Ramos, a sus hijos (Alfredo Ramos y Esteban Ramos) y a Andrés Julián Rendón, entre otros políticos de Antioquia.

Ante esta situación, Petro escribió en su cuenta de X: “Consideran que la parapolítica, es decir, la alianza de políticos con narcotraficantes, no es un crimen. Darle poder a los criminales es garantizar un genocidio del pueblo”.

El gobernador, de momento, no ha contestado al señalamiento de Gustavo Petro. Ambos han chocado en las últimas horas por cuenta de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá y las aparentes investigaciones que se estarían haciendo en Estados Unidos en contra del jefe de Estado.

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