Gustavo Petro arremetió contra Álvaro Leyva; lo acusó de hablar con el ELN para “ver cómo tumba al Presidente”

En una agenda regional que se adelantó este viernes, 9 de mayo, en el Catatumbo por parte del Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro volvió a mencionar a su exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

En el evento en el que se habló de los logros sobre la aplicación del Estado de conmoción interior, el cual fue declarado en el Catatumbo, para afrontar la crisis de orden publicó por la guerra que desató la guerrilla del ELN contra las disidencias de las Farc, el mandatario lanzó varios dardos contra Leyva.

En el discurso que dio, Petro acusó a Álvaro Leyva de hablar con la guerrilla del ELN y con otras personas en Caracas, Venezuela, con la finalidad de tumbarlo.

“Lo hicimos y pase lo que pase así me lleven a la cárcel o cómo quiere Leyva, que me tumben con los narcos. Leyva también habló con el ELN y habló en Caracas con otros, no para ver cómo hacemos la paz, sino para ver cómo tumba al presidente”, dijo el mandatario colombiano.

Sumado a ello, expresó: “Tiene rabia de oligarca (Álvaro Leyva) pues aquí tenemos que ver los caminos Bolívar, (haciendo referencia a Gustavo Bolívar), pero usted no va a tener tiempo, porque usted decidió irse. No lo critico, yo también he sido candidato, pero no se pueden confundir las dos cosas”.

Cabe señalar, que existe una confrontación entre Petro y Leyva, en donde este último le ha enviado dos cartas, en las cuales lo critica fuertemente, en uno de esos documentos alertó que el presidente tiene problemas supuestamente de “drogadicción”.

“Estando en esto, estando en estas, en la lucha por la consulta popular, ha venido un segundo ataque que debo explicar y hay que ponerle atención, porque va a fondo como una daga mortal, va a matar”, dijo el presidente Petro esta semana.

También indicó: “No es un chisme por ahí, de un viejo loco que por rabia, porque dice que quería hablar conmigo y yo nunca supe que quería hablar conmigo. Lo echó la Procuraduría —yo qué culpa tengo—, pero me la está cobrando a mí. Pero no son las locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida, que no pudo seguir siendo canciller o su hijo”.

“Debe saberse, porque la culpa no la tiene el viejo; lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot y no es nacional el complot. No es de colombianos, aunque haya colombianos y, por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos”, insistió el jefe de Estado.