Gustavo Petro asegura que Donald Trump ha estado en conflictos internacionales “impresionado por burbujas que mienten”

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y a los conflictos internacionales en los que ha estado recientemente.

Según Petro, el mandatario estadounidense, en ocasiones, estaría en guerras por mentiras de presidentes de otros países.

“En el presidente Trump aparece siempre en cada suceso que hemos vivido en una especie de conflicto que lo hace entrar y salir, impresionado muchas veces por burbujas que mienten como en el caso último de Irán parece ser Netanyahu”, dijo Petro en un encuentro en España en declaraciones a la prensa.

Agregó que se estarían rompiendo las coaliciones de país y las decisiones democráticas por “una relación de poder dominante” con la que se “lograrían objetivos que no necesariamente le convienen al país que recibe la amenaza”.

El presidente Gustavo Petro se encuentra en un evento en Barcelona, España. Foto: Presidencia.

El jefe de Estado dijo que ese esfuerzo colectivo de evitar esos hechos se ha ampliado a países como Inglaterra, Austria, Alemania, Sudáfrica, Botsuana, Ghana, quienes, han “ampliado el marco de la fuerza común”, para evitar que continúen esas guerras.

En las últimas horas el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuestionó a Trump por sus decisiones en contra de otros países. “No puede amenazar a otros países constantemente con la guerra. Tenemos que poner orden en este mundo, que va camino de convertirse en un único escenario bélico”, afirmó.

Pese a la polémica por millonarios viajes, Petro llegó a Barcelona para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia

Lula agregó que “es como si fuésemos a la deriva por alta mar, en un barco sin capitán”.

El presidente brasileño criticó a Trump por afectar la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial, así como la soberanía que considera que debe ser intocable. “Igual que Putin no tenía derecho a invadir Ucrania, Trump no tiene derecho a intervenir en Venezuela o a amenazar a Cuba”, criticó.

El presidente Donald Trump ha estado en varios conflictos en lo que va de su mandato. Foto: Getty Images

El presidente Petro se encuentra en España adelantando una agenda internacional y participa de la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona donde están mandatarios de distintos países.

En ese encuentro, el mandatario colombiano aseguró que un proceso de paz en el Oriente Medio podría ser una solución a ese conflicto y que se debería apuntar a dejar atrás el petróleo y buscar la descarbonización de la economía.

“En mi opinión, tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra a todo el Medio Oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo en el último tiempo fuera del genocidio de Gaza”, dijo Petro.