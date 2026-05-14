Gustavo Petro citó a las misiones de observación electoral internacional: este es el tema que se abordará

El presidente de la República, Gustavo Petro, convocó este jueves 14 de mayo a una reunión con las diferentes misiones de observación electoral internacional, de cara a la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 31 de mayo.

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Se espera que las 309 misiones de observación acudan al llamado del jefe de Estado, en el cual se abordarán las dudas que ha planteado sobre el software electoral.

Al encuentro asistirían el registrador nacional, Hernán Penagos, y varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En varios escenarios, Petro ha alertado sobre un supuesto “fraude electoral”, el cual ha sido desmentido por los diferentes organismos.

Hernán Penagos sobre transparencia electoral: “No hay ninguna posibilidad de que haya alteraciones de los resultados”

Esta semana, por ejemplo, volvió a sembrar dudas: “He sido bastante reiterativo sobre la oscuridad de los software electorales a pesar del intento de censura, proveniente de las fuerzas cavernarias del país que quieren recuperar el Gobierno para hacer lo mismo que han hecho siempre”.

Por eso, manifestó Petro:

“He pedido ayuda a todos los expertos en software del mundo para que ayuden en al tarea de la transparencia electoral en Colombia.

“El registrador se niega a entregar el código fuente del software con excusas no válidas y la realidad es que la Registraduría no tiene ni ha tenido el software porque no es del Estado sino de una firma privada muy oscura. Aquí uno de esos análisis sobre el software de preconteo”.

De ahí que el propio registrador nacional, Hernán Penagos, fuera enfático en manifestar que no “existe ninguna posibilidad de que haya alteraciones de los resultados”.

“Se ha puesto a disposición en las salas de auditoría para auditores de todos los partidos políticos por un lapso de tres semanas. Ese software va a congelarse en los próximos días para que el día de las elecciones, 31 de mayo, se descongele ese software y se verifique por parte de los auditores que no ha habido ninguna alteración para absoluta tranquilidad ciudadana”, afirmó.

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Puntializó que “lo más importante es que en Colombia el proceso electoral es manual y las actas electorales de cada mesa de votación no las diligencia la Registraduría, las diligencian jurados de votación, 860 mil personas que apoyan el proceso electoral, firman las actas y lo hacen a mano”.