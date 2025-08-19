Suscribirse

Gustavo Petro confirma que Colombia le dio asilo a abogada disidente del chavismo

La abogada María Alejandra Díaz había hecho una publicación en su cuenta de X en la que señaló estar en territorio colombiano.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 12:06 p. m.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su respaldo a Gustavo Petro, luego de que el mandatario colombiano denunciara la existencia de un supuesto plan para atacar su avión con misiles.
El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia le dio asilo político a la abogada venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien aseguró ser una perseguida política de la dictadura de Nicolás Maduro.

La abogada, quien fue cercana al chavismo y respaldó al régimen de Maduro, había acudido a la casa diplomática de Colombia en Caracas para solicitar protección desde enero de este 2025, aunque su caso se mantuvo en secreto.

“Colombia es un país que garantiza el asilo político. Esperamos el retorno de todos los colombianos detenidos en Venezuela”, escribió Petro en su cuenta de X, compartiendo una publicación de una noticia en la que se confirmaba que la jurista llegó al país.

Contexto: “Papa caliente” en la relación entre Colombia y Venezuela: Embajada dio asilo a perseguida de la dictadura

Díaz Marín acudió a la embajada desde el 9 de enero luego de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitándole a ese organismo una aclaración sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 en las que Maduro se proclamó como ganador para un nuevo periodo presidencial.

Los detalles que se conocen sobre su proceso son los mismos que ella ha publicado en su cuenta de X, en la que relató que el embajador Milton Rengifo le notificó de forma verbal que se le había concedido el asilo en la embajada para la fecha del 13 de enero.

Contexto: Exclusivo: las mediaciones secretas de Colombia para evitar una ruptura de Venezuela con la oficina de Derechos Humanos de la ONU

No obstante, solo hasta los primeros días de este mes de agosto su caso se hizo público cuando Díaz Marín advirtió que necesitaba un salvoconducto del régimen para poder salir de esa casa diplomática y desplazarse hasta la frontera.

Dos semanas después de hacer público su caso en X, saltándose incluso el silencio diplomático que había guardado durante siete meses al estar bajo una condición de protección, la abogada consiguió legar a Colombia en compañía de su mamá.

Contexto: El clamor de los familiares de los colombianos detenidos en Venezuela: “El presidente no nos da la cara, tampoco la canciller”

El asilo político a la abogada Díaz Marín llama la atención porque se trata de una persona perseguida por una administración aliada al presidente Petro, como es el caso del régimen de Maduro, a quien el jefe de Estado colombiano ha defendido en escenarios internacionales.

Además, en su comentario en su cuenta de X, el mandatario también pidió la liberación de los colombianos detenidos en ese país, otro de los asuntos que ha fisurado la relación entre ambos gobiernos.

