Gustavo Petro defendió su propuesta de una Constituyente: “Muchos de los que se oponen son amantes de una gobernanza paramilitar”

Este martes 19 de marzo, el presidente Petro en una férrea defensa a su propuesta, señalando que algunos de los que la atacan es porque no son amantes de la Constitución del 91.

“Para sincerar el debate: muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución , se impuso de facto en el país”, expresó Petro en sus redes sociales.

También señaló: “Las armas de la Nación, el presidente de la República y los demás poderes, debemos subordinarnos al Constituyente, las armas de la Nación no van a apuntar al Congreso, Name, por Dios, yo soy un demócrata, las armas de la nación están al servicio del poder Constituyente del pueblo”.

“Aquí hemos iniciado ese proceso cuando terminará logrará la población colombiana coger propuse ocho temas, está abierta la discusión, ocho temas que he considerado haciendo un balance entre el 91″, anotó.

Además, dijo: “Hoy mis vicisitudes coyunturales de estos días el prejuicio hay un dicho que dice el ladrón juzga por su condición es ayer se expresó el prejuicio, el ladrón juzga por su condición y dijeron no es que se va a reelegir, se reeligieron ellos nosotros no, que no que es que se va a volver dictador, dictadores ellos, nosotros no”.