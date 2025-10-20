Suscribirse

Política

Gustavo Petro dijo que no responderá la carta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: “Uno ha sido condenado”

El jefe de Estado publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 9:09 p. m.
Hasta el momento, ni Uribe, ni Pastrana han salido a defenderse.
Petro, Uribe y Pastrana | Foto: Redes sociales

Una fuerte postura asumió el presidente Gustavo Petro tras la carta conjunta que enviaron los exmandatarios Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, en la que le piden al actual jefe de Estado que revele una definición clara sobre su relación con el llamado Cartel de los Soles, el cual, según las autoridades de Estados Unidos, lidera Nicolás Maduro.

Contexto: “Se nos ha dado la gana”: la frase de Petro que impactó las redes sociales en medio de la tensión con Trump

En uno de los apartes del documento expresan que: “Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia abajo firmantes demandamos del señor presidente Gustavo Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus políticos”.

Sobre esa carta, Petro respondió y fue tajante en expresar que no la iba a contestar, lanzando un sablazo por medio de su cuenta personal de X.

“Por respeto a la juez y a la justicia de Colombia, esta carta no debe ser contestada, por dos expresidentes del que se tienen sospechas de vínculos con uno de los negocios más grandes de Colombia, y dos: porque uno ha sido condenado y paga condena por la justicia”, detalló el presidente.

Además, en otro de los puntos del documento, Pastrana y Uribe dejaron de presente: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sindicado al presidente Gustavo Petro de ser ‘líder de las drogas ilícitas’ que, de manera decidida, estimula la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños (…)”, y señala al narcotráfico como “el negocio más grande de Colombia”.

El pasado fin de semana, Trump arremetió contra Petro, al señalarlo como un “líder del narcotráfico”, situación que obligó al Gobierno nacional a llamar a consultas al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

GUERRA ARANCELES
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

Entretanto, este lunes 20 de octubre, Petro ha publicado una serie de mensajes en su cuenta de X, en los cuales ha lanzado pullas a Trump.

En una de las publicaciones, el mandatario colombiano anunció que el TLC entre Colombia y Estados Unidos está suspendido de facto, por decisión unilateral de la administración de Trump, tras el anuncio de aranceles al país.

Contexto: Presidente Daniel Noboa se adelantó y mostró cifras a Trump tras impasse con Gustavo Petro

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con su embajador García-Peña y la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, para evaluar las medidas diplomáticas en medio de la tensión con el Gobierno de Estados Unidos que lidera Donald Trump.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Super Astro Sol: consulte si fue el ganador del sorteo del lunes 20 de octubre

2. Gustavo Petro dijo que no responderá la carta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: “Uno ha sido condenado”

3. Uber lanza nuevo programa para que conductores ganen dinero extra sin conducir

4. Canal y hora para ver la definición de la serie de campeonato de la Liga Americana

5. Amazon ofrecerá más de 250.000 empleos para la temporada de fin de año. Así puede aplicar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroAndrés PastranaAlvaro UribeCarta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.