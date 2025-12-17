Política

Gustavo Petro invitó a bailar a María Corina Machado en medio de su visita a Colombia: “Podría hablar conmigo de la paz del Caribe”

La líder venezolana de la oposición estará en Colombia en un encuentro cultural en las próximas semanas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 1:49 a. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la visita de María Corina Machado a Colombia
El presidente Gustavo Petro se refirió a la visita de María Corina Machado a Colombia Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles, 17 de diciembre, sobre la invitación que tiene la premio Nobel de Paz de este año, María Corina Machado, a Colombia para el Hay Festival en Cartagena, una invitación que ha generado todo un debate luego de que dos escritores colombianos se bajaran de ese encuentro cultural por la convocatoria de la líder venezolana.

Petro dijo que ella podrá estar libremente en el país en ese encuentro. “Por eso, la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones”, aseguró el mandatario.

Petro volvió a enviar un mensaje a Estados Unidos, en el que dijo que en Latinoamérica cada nación es soberana sobre su territorio y que así debe ser en el caso colombiano.

El mandatario se refirió a un mensaje que envió Donald Trump contra Venezuela, en el que reclamó porque el régimen de Nicolás Maduro le habría quitado los derechos petroleros a empresas de ese país y expulsó a empresas norteamericanas de Venezuela, en medio de la dictadura.

Política

Miguel Polo Polo responde al señalamiento de deslealtad de María Fernanda Cabal por irse con Abelardo de la Espriella

Política

Gustavo Petro rompió el silencio por video viral de madre desesperada exigiendo atención médica para su hijo

Política

Andrés Pastrana pide tumbar la zona binacional con Venezuela: “Colombia incumple sus obligaciones internacionales”

Política

Zulma Guzmán: este es el pedido que hicieron las autoridades colombianas y lo que viene judicialmente; la mujer está en poder de la policía británica

Política

En aprobatón final del Congreso de la República salió también la ley de acueductos comunitarios

Política

Enrique Vargas Lleras encara ataques de Gustavo Petro por Nueva EPS: “No se equivoque”

Política

Gustavo Petro abrió la puerta para fumigar cultivos ilícitos de coca con glifosato: este es el inesperado mensaje

Noticias Estados Unidos

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

Mundo

Revelan estado de salud de María Corina Machado y confirman sorpresivo detalle sobre su ubicación

Mundo

Fuertes palabras de Maduro por condición médica de María Corina Machado; quedó en video y generó polémica en redes sociales

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

“Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la nación no es robo. Aquí, lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas porque fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos”, replicó Petro a la idea de Trump.

Donald Trump Gustavo Petro
Petro volvió a cuestionar las declaraciones de Donald Trump. Foto: AP / Presidencia

Incluso, fue más allá e incentivó a México a solicitar territorios. “De una manera similar, México podría reclamar a Texas, California, La Florida, Nuevo México, porque hacían parte del territorio mexicano y fueron tomadas a la fuerza”, dijo.

Petro pidió que EE. UU. y América Latina rehagan un pacto de convivencia “sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Y recordó que este 17 de diciembre se cumplen 195 años de la muerte de Simón Bolívar, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje a Machado, quien ha respaldado las movidas de Trump.

“No creo que Bolívar aceptara invasiones a su patria, pero sí, a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la patria grande”, afirmó Petro.

Mas de Política

Gustavo Petro y María Corina Machado.

Gustavo Petro invitó a bailar a María Corina Machado en medio de su visita a Colombia: “Podría hablar conmigo de la paz del Caribe”

Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal.

Miguel Polo Polo responde al señalamiento de deslealtad de María Fernanda Cabal por irse con Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro reaccionó a video viral de una madre en Cali exigiendo atención para su hijo.

Gustavo Petro rompió el silencio por video viral de madre desesperada exigiendo atención médica para su hijo

Andrés Pastrana envió concepto a la Corte Constitucional.

Andrés Pastrana pide tumbar la zona binacional con Venezuela: “Colombia incumple sus obligaciones internacionales”

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Zulma Guzmán: este es el pedido que hicieron las autoridades colombianas y lo que viene judicialmente; la mujer está en poder de la policía británica

Ruth Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento básico, y congresistas tras la aprobación de la iniciativa.

En aprobatón final del Congreso de la República salió también la ley de acueductos comunitarios

El presidente Gustavo Petro arremetió contra Enrique Vargas Lleras.

Enrique Vargas Lleras encara ataques de Gustavo Petro por Nueva EPS: “No se equivoque”

Gustavo Petro Fumigación cultivos

Gustavo Petro abrió la puerta para fumigar cultivos ilícitos de coca con glifosato: este es el inesperado mensaje

Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Noticias Destacadas