El presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles, 17 de diciembre, sobre la invitación que tiene la premio Nobel de Paz de este año, María Corina Machado, a Colombia para el Hay Festival en Cartagena, una invitación que ha generado todo un debate luego de que dos escritores colombianos se bajaran de ese encuentro cultural por la convocatoria de la líder venezolana.

Petro dijo que ella podrá estar libremente en el país en ese encuentro. “Por eso, la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones”, aseguró el mandatario.

Petro volvió a enviar un mensaje a Estados Unidos, en el que dijo que en Latinoamérica cada nación es soberana sobre su territorio y que así debe ser en el caso colombiano.

El mandatario se refirió a un mensaje que envió Donald Trump contra Venezuela, en el que reclamó porque el régimen de Nicolás Maduro le habría quitado los derechos petroleros a empresas de ese país y expulsó a empresas norteamericanas de Venezuela, en medio de la dictadura.

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

“Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la nación no es robo. Aquí, lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas porque fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos”, replicó Petro a la idea de Trump.

Petro volvió a cuestionar las declaraciones de Donald Trump. Foto: AP / Presidencia

Incluso, fue más allá e incentivó a México a solicitar territorios. “De una manera similar, México podría reclamar a Texas, California, La Florida, Nuevo México, porque hacían parte del territorio mexicano y fueron tomadas a la fuerza”, dijo.

Petro pidió que EE. UU. y América Latina rehagan un pacto de convivencia “sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Y recordó que este 17 de diciembre se cumplen 195 años de la muerte de Simón Bolívar, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje a Machado, quien ha respaldado las movidas de Trump.

“No creo que Bolívar aceptara invasiones a su patria, pero sí, a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la patria grande”, afirmó Petro.