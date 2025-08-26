Gustavo Petro lanzó fuerte mensaje: acusó a EE. UU. de querer “bombardear latinos en su tierra”

Este martes 26 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un agudo mensaje en su cuenta de X en contra de Estados Unidos, en medio de la fuerte tensión entre la administración del mandatario Donald Trump y el señalado régimen de Nicolás Maduro.

En el trino, el jefe de Estado acusó a EE. UU. de querer bombardear latinos. Además, el presidente, al mencionar detalles de una incautación de cocaína, arremetió en contra de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

“Como siempre los hidrocarburos, la droga energética del capital, se mezcla con la cocaína, la energía ilegal de empresarios y trabajadores robotizados solitarios, adictos a la codicia del capital y su energía legal e ilegal. Seguro migrantes solos; seguro, arios, esclavizados, como en el Imperio Romano, sometidos”, posteó el mandatario colombiano.

También afirmó en esa plataforma digital: “Nunca oyeron hablar de la libertad de Bolívar, ni de la emancipación del trabajo de Marx; quieren ser esclavos por codicia efímera. La televisión no habla ni de Marx ni de Bolívar, solo te manipula con lentejuelas”.

“Las drogas irrumpen en el mercado porque la sociedad pierde el amor de la comunidad en la fase final del capital moribundo: el neoliberalismo oscuro, sediento de más ganancia privada para unos pocos, vuelto vampiro viejo, mientras hunde a la humanidad en el ruido, en la ignorancia, en el aire mortal del CO₂, bajo las bombas que asesinan niños, y como en las plazas de lidia de toros de los herederos del Imperio Romano, aplauden la muerte de los niños, aplauden la muerte de la humanidad”, recalcó el presidente Petro.

A renglón seguido, afirmó: “Capturamos con la Policía, 1,3 toneladas de cocaína diluida en gas natural licuado. No es el Cartel de los Soles, iba de los frentes del que se dice revolucionario, pero es un traqueto, Iván Mordisco en el Cauca, asesino del pueblo humilde, hacia el Caribe colombiano; y, quizás, hacia los EE. UU., que quiere bombardear latinos en su tierra, o a Europa”.

“Ivancito ya no puede sacar tanta cocaína por el océano Pacífico y le toca usar las carreteras y otros mares. Allí, se encontró con la Junta del Narcotráfico y algunos mexicanos e italianos y uruguayos y colombianos, a quien les vende su cocaína”, aseguró el presidente.

Y concluyó el trino: “Compra hasta oficiales y confunde la bandera de la Junta del Narcotráfico, que es codicia pura, con la bandera agraria y socialista de Marulanda Vélez”.