Suscribirse

Política

Gustavo Petro lanzó fuerte mensaje: acusó a EE. UU. de querer “bombardear latinos en su tierra”

Además, el mandatario arremetió contra el jefe de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 8:57 p. m.
Donald Trump Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA / AP

Este martes 26 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un agudo mensaje en su cuenta de X en contra de Estados Unidos, en medio de la fuerte tensión entre la administración del mandatario Donald Trump y el señalado régimen de Nicolás Maduro.

En el trino, el jefe de Estado acusó a EE. UU. de querer bombardear latinos. Además, el presidente, al mencionar detalles de una incautación de cocaína, arremetió en contra de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

Contexto: La publicación de Lina María Garrido luego de que Petro dijera que “el Cartel de los Soles no existe”

“Como siempre los hidrocarburos, la droga energética del capital, se mezcla con la cocaína, la energía ilegal de empresarios y trabajadores robotizados solitarios, adictos a la codicia del capital y su energía legal e ilegal. Seguro migrantes solos; seguro, arios, esclavizados, como en el Imperio Romano, sometidos”, posteó el mandatario colombiano.

El presidente, Gustavo Petro, el 25 de agosto de 2025, en Manizales
Gustavo Petro. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

También afirmó en esa plataforma digital: “Nunca oyeron hablar de la libertad de Bolívar, ni de la emancipación del trabajo de Marx; quieren ser esclavos por codicia efímera. La televisión no habla ni de Marx ni de Bolívar, solo te manipula con lentejuelas”.

“Las drogas irrumpen en el mercado porque la sociedad pierde el amor de la comunidad en la fase final del capital moribundo: el neoliberalismo oscuro, sediento de más ganancia privada para unos pocos, vuelto vampiro viejo, mientras hunde a la humanidad en el ruido, en la ignorancia, en el aire mortal del CO₂, bajo las bombas que asesinan niños, y como en las plazas de lidia de toros de los herederos del Imperio Romano, aplauden la muerte de los niños, aplauden la muerte de la humanidad”, recalcó el presidente Petro.

A renglón seguido, afirmó: “Capturamos con la Policía, 1,3 toneladas de cocaína diluida en gas natural licuado. No es el Cartel de los Soles, iba de los frentes del que se dice revolucionario, pero es un traqueto, Iván Mordisco en el Cauca, asesino del pueblo humilde, hacia el Caribe colombiano; y, quizás, hacia los EE. UU., que quiere bombardear latinos en su tierra, o a Europa”.

Petro habló de la foto en la que se ve a Mordisco solo en una lancha.
Gustavo Petro e Iván Mordisco. | Foto: Getty Images / AFP

“Ivancito ya no puede sacar tanta cocaína por el océano Pacífico y le toca usar las carreteras y otros mares. Allí, se encontró con la Junta del Narcotráfico y algunos mexicanos e italianos y uruguayos y colombianos, a quien les vende su cocaína”, aseguró el presidente.

Y concluyó el trino: “Compra hasta oficiales y confunde la bandera de la Junta del Narcotráfico, que es codicia pura, con la bandera agraria y socialista de Marulanda Vélez”.

Contexto: Gustavo Petro reveló uno de los privilegios que perderá una vez salga de la Casa de Nariño. Lo hizo en pleno evento público

Esta semana, el jefe de Estado expresó de manera directa que el llamado Cartel de los Soles “no existe”. Organización que está en la mira de las agencias de inteligencia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Nicolás Maduro y negocios ilícitos como el narcotráfico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro pide ayuda a la ONU por las “amenazas” de Estados Unidos a Venezuela

2. Irene Vélez, sancionada por incumplimientos de MinAmbiente desde 2019 a campesinos del páramo de Almorzadero en Santander

3. China lanzó una vaca al fondo del mar y lo que apareció dejó a los científicos impactados

4. Marco Rubio arrojó impactantes declaraciones sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

5. Hijo de Kaleth Morales le hizo un homenaje a su padre después de 20 años de su muerte y lanzó nuevo álbum

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroEstados Unidosbombardeos

Noticias Destacadas

El congresista Alejandro Ocampo y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Otra garrotera en el Pacto Histórico. Director de UNGRD, Carlos Carrillo, y el congresista Alejandro Ocampo se sacan los trapos al sol: “Haragán”

Redacción Semana
Donald Trump Gustavo Petro

Gustavo Petro lanzó fuerte mensaje: acusó a EE. UU. de querer “bombardear latinos en su tierra”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Desempolvan enigmático trino de Gustavo Petro a favor del Cartel de los Soles: “Un ejército ético”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.