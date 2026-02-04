Luego de la cita entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se han ido conociendo detalles de la conversación de prácticamente dos horas en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Según le contó Petro a El Espectador en una entrevista, uno de los temas que se abordó fue la posibilidad de generar energías limpias en La Guajira para que no solamente sean utilizadas en Colombia, sino que puedan exportarse a Venezuela y a otros países.

“Solo La Guajira le puede dar energía limpia a toda Colombia y a toda Venezuela, y aún exportar hidrógeno verde, del cual hablamos con Trump, porque una empresa estadounidense hizo una planta de hidrógeno verde que acabó de inaugurar en Cartagena, de propiedad de Ecopetrol, que es la más grande o la segunda más grande de América”, aseguró Petro.

El mandatario insistió en que debe haber una articulación entre Colombia y Venezuela en materia de gas, energía eléctrica y petróleos.

Petro reconoció que hay diferencias pero que se puede llegar a acuerdos. Foto: Presidencia de la República de Colombia

“Siendo alcalde ayudé a hacer un tubo de gas de TGI, que en ese momento presidía con Roa, que era su presidente, y sabemos bien que las articulaciones entre Colombia y Venezuela en materia de gas, de energía eléctrica, petróleos, de los puertos que se pueden usar, de la riqueza que puede quedar y de cómo esa riqueza puede transitar hacia una de las grandes generadores de energías limpias, que debería ser Ecopetrol, pero que el Congreso colombiano no lo ha dejado, pero que tiene una potencialidad inmensa”, afirmó el mandatario.

Desde Estados Unidos, vocero del Partido Republicano habla en SEMANA sobre la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Sobre el tema de Venezuela, Petro dijo que se habló de proyectos concretos, pero no del panorama político del país. “Hablamos de cuántas posibilidades de integración energética tenemos en el occidente de Venezuela y nororiente de Colombia”, agregó el mandatario.

Trump y Petro conversaron sobre proyectos en Venezuela. Foto: Presidencia de la República

Según explicó, plantea que se otorgue energía limpia que salga desde el norte de Colombia por medio de cables eléctricos que ya estarían “tendidos y articulados” para que se reactive la economía fósil, el gas y el petróleo, especialmente del occidente de Venezuela.

“De tal manera que pueda establecer un puente de reactivación económica hacia una nueva economía, que entre Colombia y Venezuela sería muy fructífera, muy rica, en toda nuestra frontera, a lo largo y ancho, y bastantes kilómetros adentro de la frontera”, mencionó Petro.

El presidente colombiano reconoce que siempre habrá tensiones y diferencias, pero se mostró optimista en que pueden convivir en el mismo vecindario y llegar a acuerdos, como parece que sucedió en la cita en la Casa Blanca.