Gustavo Petro propuso “una sola troncal electroenergética” desde la Patagonia hasta la frontera de México con EE. UU.

En medio de la visita que realizó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Ecuador, en donde se reunió con su homólogo Guillermo Lasso, el mandatario colombiano sorprendió con una idea que compromete a la energía y a varios países de la región.

En su declaración en el Gabinete Binacional, el jefe de Estado habló de materializar una troncal única de energía eléctrica, que vaya desde la Patagonia hasta la frontera norte con México, como una de las ideas para fortalecer la industrialización de la región.

“Debemos juntarnos, una sola troncal de energía eléctrica desde la Patagonia que vaya hasta la frontera con México con Estados Unidos, le llevaría una energía limpia que ellos necesitan, que la vida humana exige y que nosotros podemos intercambiar”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro y el mandatario de Ecuador Guillermo Lasso en la Cumbre Binacional. - Foto: Presidencia

Y agregó el mandatario en su declaración en compañía de su homólogo Lasso: “Porque tenemos la región con el mayor potencial de energías limpias del mundo, las Américas se pueden encontrar después de tanto pleito y las Américas se pueden reencontrar en torno a la vida”.

#AEstaHora el canciller @AlvaroLeyva acompaña al presidente @petrogustavo en el XI Gabinete Binacional Colombia🇨🇴 - Ecuador 🇪🇨 .



La delegación fue recibida con honores por el primer mandatario ecuatoriano @LassoGuillermo y su Ministro de Relaciones Exteriores @juancaholguin. pic.twitter.com/mvyFxVa8Rm — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 31, 2023

Sumado a ello, el presidente Petro mencionó la necesidad de estrechar los lazos diplomáticos y de hermandad con Ecuador en materia económica, de seguridad, migración y producción.

Sesión en pleno Cumbre Binacional Colombia-Ecuador. - Foto: Presidencia

Presidente Petro reveló uno de sus deseos: quiere una red férrea que conecte América Latina desde Chile hasta el Atlántico; ¿es viable?

Hace varios días, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló uno de sus más profundos deseos: señaló que quiere que se materialice una red férrea que conecte a América Latina desde Chile hasta el Atlántico.

La ambiciosa propuesta la lanzó el mandatario colombiano desde Argentina, en el marco de una nueva versión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac), en la cual aseguró que podría beneficiar a Bolivia, que no tiene salida al mar.

Presidente Gustavo Petro en la Celac en Argentina. - Foto: Presidencia

“¿Por el Pacífico no se puede juntar toda la región Andina hasta llegar al Atlántico? El viejo sueño del canal de Panamá, pero visto en trenes. Nuestras ciudades más poderosas del lado del Pacífico se pueden integrar por los desiertos a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio colombiano o venezolano llegar al Atlántico”, sostuvo Gustavo Petro.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la cumbre de la Celac. Para el Gobierno del Pacto Histórico ese país es un socio estratégico. - Foto: getty Images

Y añadió en su intervención ante el pleno de la Celac: “¿Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar? ¿No tendría una posibilidad de ligarse tanto al océano Pacífico como al Atlántico, es decir, al mundo, si adelantamos ese proyecto?”.

“No es la imitación de la gran autopista latinoamericana, que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles, lo que nos va a salvar en el siglo XXI. Destruimos nuestros trenes y ahora hay que reconstruirlos”, anotó el jefe de Estado.

“Estamos viviendo tiempos de apocalipsis, es una realidad científica”: alertó el presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro sorprendió por una curiosa y preocupante declaración que dio en la Casa de Nariño sobre uno de los pasajes de la Biblia, el cual reveló que es su favorito de leer. Se trata del apocalipsis, e indicó trasciende de lo bíblico a lo científico.

El mandatario colombiano alertó, sin mencionar directamente a Colombia o al escenario mundial, que actualmente la humanidad está viviendo tiempos de apocalipsis, relacionado, según el jefe de Estado, al poder, el cual se debe contener.

Presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales ha mencionado los grandes proyectos que piensa para América Latina. - Foto: Presidencia de la República

“Nos corresponde contener el poder, ahora ya no es el Estado el poder, ahora el Estado tiene que ser un instrumento de la sociedad para contener el poder”, dijo Petro en su intervención en la posesión de varios funcionarios.

También dijo el jefe de Estado: “Un poder que amenaza la existencia, esto quizá suena catastrófico, las conclusiones quizá se pueda llamar apocalípticas, el apocalipsis era el libro que más me gustaba de la Biblia, cuando lo leía estando preso”.

“Pero no es un asunto exclusivamente bíblico, es una realidad científica, estamos viniendo en unos tiempos de apocalipsis, si no somos capaces de contener el poder, el nuevo poder, que es un sistema que ha supeditado la vida a la codicia”, subrayó Gustavo Petro.

El escenario para Colombia es gris

Un panorama gris parece que se aproxima rápidamente en Colombia. El presidente Gustavo Petro, recientemente, alertó que el país “está en crisis” y no dudó en asegurar que muy probablemente el índice de empleo, que ha tenido buenos resultados, puede que no crezca, situación que asoció a la recesión que vivirá el mundo. Pidió acelerar la transición energética ante ese panorama.

El mandatario colombiano, en una declaración que dio hace dos semanas en la Casa de Nariño, en una reunión con micros y pequeños tenderos del país, señaló que una fuerte opción para soportar la crisis económica mundial será la “economía popular”.

“Yo tengo la sensación, y sobre todo ahora que estamos en crisis, que todos sabemos, hay hambre, crece el hambre, que no es aquí, es en todo el mundo, que crecen las tasas de interés, va a haber recesión en el mundo, no solo en Colombia”, sostuvo Gustavo Petro en esa ocasión.

Y dijo en su intervención: “En Colombia quizá no crezca el empleo, que tenemos problemas, porque no acabamos de salir de la pandemia, que las noticias no son buenas”.

De la misma manera, el jefe de Estado aseveró que la economía popular puede ser una palanca real que puede ser usada por el Gobierno de activación económica, por ejemplo, “para que no se desplomen los empleos y, por el contrario, puedan subir”, explicó el presidente Petro.